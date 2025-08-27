新光三越小北店即將開幕　南消六大隊指導演練強化防災應變

▲新光三越小北門店在開幕前進行消防演練，消防人員現場指導應變流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新光三越小北門店即將於北區盛大開幕，為確保營運安全並保障顧客與員工生命財產，27日舉行消防演練，並由台南市消防局第六大隊派員到場指導，協助商場自衛消防編組熟悉火警應變程式，強化防災與應變能力。

小北門店座落於府城人熟知的經典地標「東帝士百貨」舊址，該處已改建為地下2層、地上12層的「南山台南廣場」，2023年完工後結合商場、辦公室等多元用途。今年起由新光三越進駐營運，店名取自城門「小北門」，承載在地歷史記憶。

第六大隊長邱淵明表示，商場屬於人潮聚集的複合式場所，火災風險不容小覷，此次演練模擬火警發生後的通報、滅火、避難引導、安全防護及救護等流程，並讓自衛消防編組親自操作，落實「人人都是防火員」的概念。

消防局長李明峯補充，消防局早在今年6月已派員踏勘，並與商場建立「救災共同語言」，確保事故發生時能即時有效溝通，爭取黃金救援時間。



市長黃偉哲也強調，防災工作重在平時準備，持續演練與宣導才能把風險降到最低。未來市府將持續輔導大型公共場所強化自主防災，營造安全的消費與生活環境。