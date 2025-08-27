　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新光三越小北店即將開幕　南消六大隊指導演練強化防災應變

▲新光三越小北門店在開幕前進行消防演練，消防人員現場指導應變流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新光三越小北門店在開幕前進行消防演練，消防人員現場指導應變流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新光三越小北門店即將於北區盛大開幕，為確保營運安全並保障顧客與員工生命財產，27日舉行消防演練，並由台南市消防局第六大隊派員到場指導，協助商場自衛消防編組熟悉火警應變程式，強化防災與應變能力。

▲新光三越小北門店在開幕前進行消防演練，消防人員現場指導應變流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

小北門店座落於府城人熟知的經典地標「東帝士百貨」舊址，該處已改建為地下2層、地上12層的「南山台南廣場」，2023年完工後結合商場、辦公室等多元用途。今年起由新光三越進駐營運，店名取自城門「小北門」，承載在地歷史記憶。

▲新光三越小北門店在開幕前進行消防演練，消防人員現場指導應變流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六大隊長邱淵明表示，商場屬於人潮聚集的複合式場所，火災風險不容小覷，此次演練模擬火警發生後的通報、滅火、避難引導、安全防護及救護等流程，並讓自衛消防編組親自操作，落實「人人都是防火員」的概念。

▲新光三越小北門店在開幕前進行消防演練，消防人員現場指導應變流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲新光三越小北門店在開幕前進行消防演練，消防人員現場指導應變流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯補充，消防局早在今年6月已派員踏勘，並與商場建立「救災共同語言」，確保事故發生時能即時有效溝通，爭取黃金救援時間。

▲新光三越小北門店在開幕前進行消防演練，消防人員現場指導應變流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）
市長黃偉哲也強調，防災工作重在平時準備，持續演練與宣導才能把風險降到最低。未來市府將持續輔導大型公共場所強化自主防災，營造安全的消費與生活環境。

▲新光三越小北門店在開幕前進行消防演練，消防人員現場指導應變流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔重判16年
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

新光三越小北店即將開幕　南消六大隊指導演練強化防災應變

弟弟自製木板斜坡守護癱瘓兄　犯保屏東分會送暖相伴

台南永康高樓火警驚魂！　自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

台東最美星空音樂會最終章　綠島人權紀念公園浪漫壓軸登場

失智婦人深夜倒臥樹叢　大武警消及時救援

台南學校新學期整備完成　黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

校園違法處罰案例入課程　黃偉哲：以同理取代懲罰

台南休假消防員衝火場救鄰！　菜鳥打火英勇展現使命感

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助　促農民勞工紓困到位

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

新光三越小北店即將開幕　南消六大隊指導演練強化防災應變

弟弟自製木板斜坡守護癱瘓兄　犯保屏東分會送暖相伴

台南永康高樓火警驚魂！　自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

台東最美星空音樂會最終章　綠島人權紀念公園浪漫壓軸登場

失智婦人深夜倒臥樹叢　大武警消及時救援

台南學校新學期整備完成　黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

校園違法處罰案例入課程　黃偉哲：以同理取代懲罰

台南休假消防員衝火場救鄰！　菜鳥打火英勇展現使命感

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助　促農民勞工紓困到位

通緝犯拒盤查想尿遁遭壓制　警搜出喪屍煙彈+名片刀

七夕將至！命理師：今年有點特別　情侶修補關係、單身求桃花方法曝

快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔架變態OAT群組　今重判16年

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

【誰在亂發誓？】高雄大雷雨！子母車都離家出走了

地方熱門新聞

竹北飄刺鼻塑膠臭　環保局懷疑「異味物質外洩」

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

快存水！　台南市3區停水21小時

國際扶輪3502地區　助桃榮引進3D乳房斷層攝影

婚變暗改壽險受益人夫遭判刑3月妻拒原諒二審判緩刑賠妻6萬

南投健行節串四大步道9／6埔里鯉魚潭出發

台南休假消防員衝火場救鄰！菜鳥打火英勇展現使命感

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助促農民勞工紓困到位

自購住宅及修繕貸款利息補貼　9／1至9／30開放申請

南投縣開啟55+的薪生活講座開放報名

七夕限定！台南三館合推戀愛任務淨水送孽緣、太空情書超浪漫

考察妖受讚　段緯宇：我凸顯問題

許淑華：南投縣明年可望零負債

更多熱門

相關新聞

防蚊液暖心送進消防隊！圓山慈善協會捐800瓶守護前線南消

防蚊液暖心送進消防隊！圓山慈善協會捐800瓶守護前線南消

風雨過後，最怕的不是滿地泥濘，而是看不見的疫情威脅，登革熱隨著積水孳生蚊蟲可能全面升溫，第一線警消人員在執勤時面臨高風險，台灣圓山慈善事業發展協會26日主動伸出援手，捐贈800瓶防蚊液給台南市消防局第五大隊、特搜大隊及永康分局，協助守護基層救災同仁的健康安全。

健保署強化廉政誠信教育 聚焦法治與便民

健保署強化廉政誠信教育 聚焦法治與便民

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

麻豆代天府捐贈勤務裝備助南市消防強化救災戰力

麻豆代天府捐贈勤務裝備助南市消防強化救災戰力

南消五大隊結合議員宣導防災提升民眾危機意識與應變力

南消五大隊結合議員宣導防災提升民眾危機意識與應變力

關鍵字：

新光三越小北店南消六大隊演練強化防災應變

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面