桃園慶祝九三軍人節暨抗戰勝利80周年紀念大會　熱血登場

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政31日出席於中壢區舉辦的「慶祝九三軍人節暨抗戰勝利80周年紀念大會及全民國防政策宣導與關懷弱勢活動」表示，今（114）年正值1945年對日抗戰勝利80周年，這是一個極具歷史意義的年份。二戰期間，中華民國政府及國軍先烈為抗日付出巨大代價，拋頭顱、灑熱血，最終促成日本投降，這段歷史功勞不容抹滅。

張善政呼籲，政府應勇於向世界說明中華民國在二戰期間抗日的歷史事實，爭取更多國際認同，永遠銘記國軍先烈的犧牲與貢獻。而文化局日前在航空城航空博物館展出空軍創始人周至柔將軍的珍貴文物，就是堅守歷史真相的重要行動。感謝周將軍家屬拒絕對岸高價收購，讓文物留在臺灣，讓這些寶貴的記憶能繼續在這片土地傳承下去。

張市長於活動中，並向中央軍事院校校友及國軍退役將士表達崇高敬意，並親自表揚「榮耀傳承典範」及「敬軍楷模」，感謝退役將士與團體持續支持國軍、貢獻國家。張市長強調，市府將與國軍並肩同行，共同守護歷史真相，讓全世界認識中華民國在二戰中的角色與功勞。

民政局表示，桃園市中央軍事院校校友會自民國86年成立以來，秉持「忠誠、團結、紀律、服務」的優良傳統，持續凝聚退役校友情誼，促進交流合作，不僅協助會員在軍旅及社會各領域發展，更積極投入公益服務與國防教育宣導，展現退伍軍人的榮譽與精神。

包括：立法委員呂玉玲、涂權吉、市議員陳韋曄、錢龍、市府環保局長顏己喨、社會局長陳寶民、中壢區長李日強、桃園市中央軍事院校校友會理事長李東成等各界人士出席活動。