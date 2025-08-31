中壢清晨惡火5死！鄰居起床目擊「烈焰狂燒」　急喊：趕快下來

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導



桃園市中壢區龍安街一處民宅今（31）日傳出5死火警，35歲黃女與2個孩子、親友的2個同齡孩童，5人逃生不及葬身火窟。鄰居表示，一早起床就看到火勢，就趕快喊二樓阿公阿嬤下來，阿公阿嬤有逃出來，不過完全沒有聽到三樓一大四小的聲音。

▲桃園中壢火警5死，鄰居說看到火的時候就立刻大喊。（圖／記者黃彥傑翻攝)

初步調查，該棟住家為葉姓一家三代同堂，屋主為葉姓阿公、阿嬤，兒子葉男在大陸工作，平時由媳婦黃女照料2個孩子，由於適逢暑假尾聲，親友的2個同齡孩童也到家中遊玩，案發當下黃女與4個孩子一同睡在3樓臥室，未料清晨時卻突然竄出火光，僅有睡在2樓的阿公、阿嬤順利逃生，黃女與4個孩子則因被大火、濃煙包圍無法出逃。據了解，阿公是是做鐵工門窗鐵門，周邊鄰居全部的鐵皮鐵窗都是他做的，常帶孫子外出散步。

▲鄰居指出，在樓上看到火就直接就叫，「你家失火了」。（圖／記者黃彥傑翻攝）

鄰居指出，在樓上看到火就已經不得了了，就直接叫，「你家失火了，趕快趕快趕快下來」，並說很早起床看到火，一團火就出來，不知道已經燜燒多久，小孩子的聲音都沒有聽到，一大四小都沒有聽到他們的聲音，有聽到阿公阿嬤在那邊呼喊，就說「我的孫子在那邊完了啦」，

鄰居說明，一早起來看到火就去叫，可能阿公阿嬤睡在二樓，「我這樣叫他有聽到，他們就下來了」，並說是老鄰居了，三四十年都有了，他們家庭都很好，可能是純屬意外，平常家庭都很和樂，絕對不是糾紛的事情，純粹就是火災。4個小孩平常都玩在一起，有時候就是車子來，他們就直接去海邊玩啊，都是一票的，不知道友人的小孩是幾時來的，他們都很熱鬧。