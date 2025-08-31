　
社會 社會焦點 保障人權

除毛師妻帶2孩、夫出國深造　逃不出惡火「5人相擁」3分鐘送命

記者黃彥傑、楊熾興、許力方／桃園報導

桃園中壢發生民宅火警，3樓的媳婦35歲黃姓女子和4名10歲、9歲的孩童被火勢包圍，葬送5條性命，僅睡在2樓的屋主葉姓阿公、阿嬤順利逃生。黃女是一名除毛師，開設美容工作室，丈夫出國深造、獨自帶孩，趁著開學前，帶著好友的孩子來家裡住，未料一場無情大火，5人最後緊緊相擁成了焦屍。

警消初步調查，該間透天厝為2層樓，3樓則是鐵皮加蓋，葉姓一家三代同堂住在一起，屋主葉姓阿公、阿嬤住在2樓，媳婦黃女則與10歲、9歲的小姊弟住在3樓，而兒子葉男出國深造、在大陸經商，平時不在家中，由媳婦照顧2個孩子。據了解，黃女從事除毛師工作，開設了美容工作室，因為好友的小孩是一對小兄妹，與孩子年齡相仿，前一晚來葉家玩，剛好暑假最後一天，家長同意留宿。

▲▼桃園火警 中壢 5死 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢民宅火警5死，媳婦與4孩逃不出相擁而亡 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

31日清晨5時29分，媳婦打給2樓公公求救說失火，5時30分時阿公嘗試拿著滅火器上樓救火，雖沒看到火光，但因濃煙密布無法上樓，不得已下來一樓等待救援；5時32分鄰居打119求援，消防到場後全力救火，於3樓發現黃姓媳婦和4名孩子緊緊相擁，皆已明顯死亡，已經難以辨識，火勢於6時17分撲滅。

該屋齡40年，3樓翻修迄今約11年，平常家中只住5個人，屋主夫妻住2樓，媳婦跟2個小孩住3樓。案發當下，黃女與4個孩子一同睡在3樓最左邊臥室，不料疑因3樓樓層中間電線起火，該建物為鐵皮加蓋，開放空間皆以木板隔間，火勢迅速延燒，導致5人無法往樓梯方向逃出，命喪火窟。

▼鐵皮加蓋電線走火，5人在3樓逃生受阻。（圖／記者黃彥傑翻攝)

▲▼桃園中壢火警5死。（圖／記者黃彥傑翻攝)

▲▼桃園中壢火警5死。（圖／記者黃彥傑翻攝)

桃園市中壢區龍安街民宅31日清晨大火釀5死，家中僅有屋主葉姓阿公、阿嬤順利逃生，引起社會關注。桃園地檢署檢察官31日下午率同法醫前往相驗，確認5人的死因都是窒息呼吸衰竭死亡，當即發給相驗證明書，提供家屬辦理後續喪葬事宜。

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

