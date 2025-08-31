中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

▲桃園中壢一處民宅今傳出5死惡火。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園市中壢區龍安街民宅今（31）日清晨大火，睡在3樓的黃姓女子(35歲)以及4名10歲、9歲的孩童(2男2女)共5人均不幸命喪火窟，僅有睡在2樓的屋主葉姓阿公、阿嬤順利逃生。桃園市消防局火調科調查，不確定是否為電扇電線所導致，因為火場中所有電器都有可能是造成起火因子。

初步了解，該棟住家為葉姓一家三代同堂，屋主為葉姓阿公、阿嬤，兒子葉男在海外工作，平時由媳婦黃女照料2個孩子，由於適逢暑假尾聲，親友的2個同齡孩童也到家中遊玩，案發當下黃女與4個孩子一同睡在3樓臥室，未料清晨時發生火警，黃女和4名孩童來不及逃生，相擁燒成焦屍，遺體嚴重碳化。

▲阿公(黃衣)前往中殯相驗，面色沉痛。（圖／記者黃彥傑攝)

今天下午檢警於殯儀館相驗，阿公到場時一臉疲憊，面色黯然，其他死者家屬也相繼抵達，互相攙扶、哭著走入場所，場面相當哀戚。

桃園市市政府消防局火調課表示，起火原因仍在調查鑑定中，目前還沒發布；火場相關證物都已封存，需作進一步分析和鑑定。不確定是否為電扇電線所導致，因為火場中所有電器都有可能是造成起火因子。桃園市政府消防局火災調查科表示，火場仍在調查中，相關證物已經採集完成，仍待進一步鑑定方可釐清起火原因。