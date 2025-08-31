　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

中壢火警。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園中壢一處民宅今傳出5死惡火。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園市中壢區龍安街民宅今（31）日清晨大火，睡在3樓的黃姓女子(35歲)以及4名10歲、9歲的孩童(2男2女)共5人均不幸命喪火窟，僅有睡在2樓的屋主葉姓阿公、阿嬤順利逃生。桃園市消防局火調科調查，不確定是否為電扇電線所導致，因為火場中所有電器都有可能是造成起火因子。

初步了解，該棟住家為葉姓一家三代同堂，屋主為葉姓阿公、阿嬤，兒子葉男在海外工作，平時由媳婦黃女照料2個孩子，由於適逢暑假尾聲，親友的2個同齡孩童也到家中遊玩，案發當下黃女與4個孩子一同睡在3樓臥室，未料清晨時發生火警，黃女和4名孩童來不及逃生，相擁燒成焦屍，遺體嚴重碳化。

▲▼桃園中壢民宅大火5死，死者家屬前往中殯相驗。（圖／記者黃彥傑攝)

▲阿公(黃衣)前往中殯相驗，面色沉痛。（圖／記者黃彥傑攝)

今天下午檢警於殯儀館相驗，阿公到場時一臉疲憊，面色黯然，其他死者家屬也相繼抵達，互相攙扶、哭著走入場所，場面相當哀戚。

桃園市市政府消防局火調課表示，起火原因仍在調查鑑定中，目前還沒發布；火場相關證物都已封存，需作進一步分析和鑑定。不確定是否為電扇電線所導致，因為火場中所有電器都有可能是造成起火因子。桃園市政府消防局火災調查科表示，火場仍在調查中，相關證物已經採集完成，仍待進一步鑑定方可釐清起火原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！
八斗子漁港駭人畫面！巨型蜂群啃食魚屍　專家警告：別靠近
疑電扇電線起火釀5死悲劇　消防局：所有電器都有可能
北韓高官女兒「冒死脫北」！　目睹同學媽遭殘忍處決
陳智菡抓痕照曝！　嗆「要辦就來」：爬拒馬非我們所選
愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

炎亞綸被罵「性侵犯」告到底！14網友全不起訴　聲請自訴被駁回

專偷高雄廟宇功德箱　竊盜集團3人落網1人是通緝犯

大稻埕煙火秀現場爆鬥毆！刺青男撂倒壯壯哥　傷害罪送辦

驚險！台中無照嬤騎四輪車左轉撞孕婦　2人倒地送醫

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

炎亞綸被罵「性侵犯」告到底！14網友全不起訴　聲請自訴被駁回

專偷高雄廟宇功德箱　竊盜集團3人落網1人是通緝犯

大稻埕煙火秀現場爆鬥毆！刺青男撂倒壯壯哥　傷害罪送辦

驚險！台中無照嬤騎四輪車左轉撞孕婦　2人倒地送醫

黃偉哲親臨南青辯論工作坊　鼓勵青年「用思辨關心城市」

見男友家長！準婆婆「第一句話」嚇壞她　幾天後分手了

香港房市慘　建築工失業轉做清潔：等外勞休息才能開工

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》Switch 2宣傳片亮相！分割畫面極限激戰

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

有婦幼識別證「少做1動作」停車收600元罰單！一票驚長知識

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

E級啦啦隊女神曝喜訊「拍寫真」！雪寶直播業績一天破百萬　成電豹女乾媽

明天午後2地防較大雨勢　低壓周三北上「全台水氣增」

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

社會熱門新聞

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

大公司主管性侵酒店妹　想花6千私了下場曝

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

更多熱門

相關新聞

中壢民宅大火釀5死　家屬相驗痛哭

中壢民宅大火釀5死　家屬相驗痛哭

桃園市中壢區龍安街發生民宅大火，睡在3樓的黃姓女子(35歲)以及4名10歲、9歲的孩童(2男2女)共5人均不幸命喪火窟，僅有睡在2樓的屋主葉姓阿公、阿嬤順利逃生，阿嬤得知媳婦、孫子等5人皆離世，當場痛哭失聲。稍早桃檢外勤檢座賴瀅羽率法醫至殯儀館相驗，阿公到場時一臉疲憊，面色黯然，其他死者家屬也相繼抵達，互相攙扶、哭著走入場所，場面相當哀戚。

中壢清晨惡火5死　鄰居起床目擊急喊：趕快下來

中壢清晨惡火5死　鄰居起床目擊急喊：趕快下來

小兄妹是弦樂團員！暑假留宿友家遇奪命惡火

小兄妹是弦樂團員！暑假留宿友家遇奪命惡火

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

中壢惡火5死！好友2童留宿「遇奪命火劫」

中壢惡火5死！好友2童留宿「遇奪命火劫」

關鍵字：

火災桃園悲劇中壢民宅

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面