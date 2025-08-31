離譜違停！多部機車霸佔大甲停車場出入口　汽車駕駛轟太自私

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區大甲火車站旁的汽車收費停車場今天（31日）上午發生停車亂象，數部機車為圖方便，直接停在停車場出入口前，導致汽車駕駛無法進入停車，民眾氣到上網抱怨。警方得知情形，前往排除狀況，連同火車站附近違停車輛，共計取締23件違規，通通開出罰單。

▲數部機車為圖方便，直接停在停車場出入口前，警方全數取締。（圖／記者白珈陽翻攝）



該停車場不遠處就是大甲警分局，警方在網路看到民眾抱怨，立刻派員前往查處，發現除了停車場門口有數部機車違停，火車站周邊的人行道、路邊紅線，也有其他機車亂停，經全面查掃，總共取締23件違規停車。

▲警方共計取締23件違規停車。（圖／記者白珈陽翻攝）



為汽車駕駛停車需求，警方第一時間催促機車車主到場移動車輛，讓停車場恢復暢通，不過23件違規中，只有8人前來移車，警方遂通報交通大隊豐原拖吊場派員到場，將其他15部違停機車拖吊，強勢執法。

▲23件違規中，只有8人前來移車，警方通報交通大隊豐原拖吊場派員到場，將其他15部違停機車拖吊。（圖／記者白珈陽翻攝）



據了解，這些違停車主，有遊客、也有當地人，疑因看到有人先起頭，將車停在停車場門口，後續有樣學樣跟著也把車違停，讓不少汽車駕駛氣得大罵「太自私！」。

大甲警分局表示，違規停車不僅影響交通秩序，更損及民眾用路權益。警方將持續加強巡查與取締，呼籲駕駛人務必遵守交通規則，共同維護道路安全與城市形象。