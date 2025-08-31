八方藝術節今閉幕　國美館：實踐文化平權的重要象徵

▲八方藝術節今天於國美館舉行閉幕活動。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

2025首屆「八方藝術節」今天（31日）閉幕，系列展聚焦藝術平權與跨國共融。國立台灣美術館館長陳貺怡指出，目前台灣新住民人數接近60萬人，佔總人口約2.5%，其子女「新二代」人數更有超過40萬人在校就學，透過活動展現新住民與第二代的能量，是實踐文化平權的重要象徵。

藝術節自5月起由新加坡黃意會率先揭幕，至今邀請9組共12位藝術家展出，涵蓋不同媒材與文化語彙，包括邵椋揚、林志賢、張秀燕、黎幼那與父親黎宗裕、黃文棟、廖芳乙、馮孝英，以及陳映潔與畢森德夫妻。同時以台灣水墨大師袁之靜作壓軸，更突顯東西方美學的交融。

閉幕式上安排多元表演，出生於象牙海岸鄺老師自彈電吉他演繹法國傳統樂曲、日本舞踊大河流台灣支部舞作，以及東勢新住民所演印尼舞，從音樂到舞蹈展現文化傳承與多元融合。現場將同步播放展期精彩回顧影片，帶觀眾回顧百日藝術之旅。

▲「八方藝術節」系列展聚焦藝術平權與跨國共融。（圖／記者白珈陽攝）



國美館作為主辦單位之一，持續推動新住民參與藝文創造，讓不同族群因藝術「能站上舞台、發聲被看見」，期盼未來藝術節持續透過公開甄選機制，邀請更多來自多元背景的創作者，共同建構文化共榮、藝術共創的社會樣貌。

總策展人賴慕芬表示，第一屆2025八方藝術節，以「跨域、共融、共榮、地方連結」為核心，邀集來自不同國家與文化背景的新住民藝術家，透過當代藝術呈現多元文化交融；更邀請多位新住民參與主持與協力，包括來自上海、越南與台中東勢的朋友，彰顯「文化平權」的精神，讓藝術節成為新住民與本地觀眾共享的平台。

她並強調，未來藝術節將持續發掘，並邀請更多優秀創作者參與，推動不同文化與藝術形式的對話與合作，讓善意與美感持續在社會中擴散，並讓台灣成為多元文化交流的重要基地。