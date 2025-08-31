　
社會 社會焦點 保障人權

專偷高雄廟宇功德箱　竊盜集團3人落網1人是通緝犯

▲▼一個專門鎖定內門、美濃及六龜等地的廟宇行竊的竊盜集團，利用一條細繩綁著黏有雙面膠的鐵片，伸入功德箱「黏取」香油錢，已有多間廟宇受害。警方於昨日凌晨成功將黃姓主嫌等3人逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲一個專門鎖定內門、美濃及六龜等地的廟宇行竊的竊盜集團，利用一條細繩綁著黏有雙面膠的鐵片，伸入功德箱「黏取」香油錢，已有多間廟宇受害。警方於昨日凌晨成功將黃姓主嫌等3人逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一個由3名男子組成的竊盜集團，專門鎖定內門、美濃及六龜等地的廟宇行竊。他們利用一條細繩綁著黏有雙面膠的鐵片，伸入功德箱「黏取」香油錢，已有多間廟宇受害。警方在獲報後組成專案小組，於昨日凌晨成功將黃姓主嫌等3人逮捕，並在車內起獲作案工具與毒品，依竊盜、毒品移送法辦。

警方表示，該集團由30歲的黃姓男子（竊盜通緝犯）、33歲的蕭姓男子及26歲的蔡姓男子共同組成，他們每次犯案得手金額從數百元不等。27日時，黃男等人在六龜區某廟宇行竊時，因有香客前來而暫停行動。廟方察覺有異後調閱監視器，完整拍下整個行竊過程，隨即報警處理。

▲▼一個專門鎖定內門、美濃及六龜等地的廟宇行竊的竊盜集團，利用一條細繩綁著黏有雙面膠的鐵片，伸入功德箱「黏取」香油錢，已有多間廟宇受害。警方於昨日凌晨成功將黃姓主嫌等3人逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

六龜警分局接獲報案後，立即組成專案小組，鎖定犯嫌使用的車輛與身分後積極佈線追查。30日凌晨，專案小組發現黃男等人的車輛再次進入轄區，隨即展開尾隨跟監。黃男等人察覺警方後，試圖駕車逃逸，但警方透過車陣攔截，成功圍捕並逮捕3名嫌犯。警方在車內查獲多項犯案工具、贓物，以及安非他命、咖啡包等毒品。

▲▼一個專門鎖定內門、美濃及六龜等地的廟宇行竊的竊盜集團，利用一條細繩綁著黏有雙面膠的鐵片，伸入功德箱「黏取」香油錢，已有多間廟宇受害。警方於昨日凌晨成功將黃姓主嫌等3人逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方起獲黃男等人作案工具。（圖／記者吳世龍翻攝）

全案警詢後，已將3名嫌犯依竊盜、毒品及通緝等罪嫌，移送橋頭地檢署及橋頭地方法院偵辦。警方將持續追查其他在逃共犯，並清查其餘涉嫌案件，同時建請檢方聲請羈押，以防止他們再次犯案。

