才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

▲才被騙100萬，台中男又稱要「領30萬當家用」，多虧銀行行員機警報案攔阻。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名82歲鄭姓老翁先前才遭詐騙百萬，沒想到近日又現身銀行要提領30萬元，向行員稱要支付家用開銷，由於其帳戶已被家屬註記控管，機警行員立刻通報警方，連遠在國外的女兒也來電勸說老父親。鄭翁見提款受阻，當場情緒激動，最後更憤而騎車離去，所幸在警銀聯手攔阻下，驚險守住他的養老金。

台中市警局第三分局正義派出所日前獲報，稱轄內銀行有民眾疑似遭詐。據了解，鄭翁８月初才因假投資損失超過百萬元，家屬為防堵他再度受騙，已向銀行申請帳戶控管。當日鄭翁臨櫃聲稱要提領30萬支付妻子看護費及保健食品費用，行員依規定與其家屬多方確認，老翁遠在國外的女兒也來電，焦急表示父親可能仍與詐騙集團保持聯繫，懷疑這次提款是詐團以「需支付保證金才能獲利了結」的話術進行誘騙。

員警到場後，發現鄭翁對於提款用途說詞漏洞百出，當他意識到無法領錢後，情緒變得十分激動，不願多做回應便騎車加速離開。

雖然現場氣氛一度緊張，但對第一線的行員與員警來說，這種「被誤解的堅持」已是日常。雙方無奈相視而笑，慶幸至少暫時保住了老翁的血汗錢。警方也呼籲，家屬可多利用金融機構的關懷通報機制，為長輩的財產安全增添保障。