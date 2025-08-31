　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

▲9月7日深夜至8日凌晨將現「血月」奇景，南瀛天文館將辦觀測活動，邀全民共賞。（記者林東良翻攝，下同）

▲9月7日深夜至8日凌晨將現「血月」奇景，南瀛天文館將辦觀測活動，邀全民共賞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

9月夜空精彩可期！南瀛天文館預告，9月7日深夜至8日凌晨將出現「月全食」，月球完全進入地球本影，變身夢幻紅銅色「血月」，之後9月21日、23日，土星、海王星也將陸續達到「衝」的位置，整夜可見、觀賞條件絕佳。

▲9月7日深夜至8日凌晨將現「血月」奇景，南瀛天文館將辦觀測活動，邀全民共賞。（記者林東良翻攝，下同）

館方特別於9月7日晚間舉辦月全食觀測活動，安排講座、星空導覽與望遠鏡觀測，並同步YouTube直播，邀全民線上線下同賞天文奇景。

台南市長黃偉哲表示，雖然月食一年可達2至5次，但要在台灣完整欣賞條件完美的月全食並不容易。此次月全食將於7日23時28分起至8日4時55分止，歷時5小時27分，其中1時31分至2時53分為最精彩的全食階段，月球將呈現深紅色「血月」，堪稱今年不可錯過的天文盛事。

▲9月7日深夜至8日凌晨將現「血月」奇景，南瀛天文館將辦觀測活動，邀全民共賞。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝解釋，月全食發生時，太陽、地球、月球排列成一直線，地球本影完全遮蔽月球，但因地球大氣折射紅光，使月亮呈現紅銅色，也就是俗稱的「血月」。他強調，這次活動不只是賞月，更是科學教育與文化傳承的絕佳機會，能啟發大眾對宇宙奧秘的興趣。

▲9月7日深夜至8日凌晨將現「血月」奇景，南瀛天文館將辦觀測活動，邀全民共賞。（記者林東良翻攝，下同）

南瀛天文館補充，自8月23日起已透過週末特別導覽「月食傳奇」暖身介紹月食成因與文化故事；緊接9月下旬土星、海王星「衝」的天象，也將吸引星迷持續抬頭觀測。詳細活動資訊可上南瀛天文館官網查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣賓士降價了　這款最高砍13萬！
陳志強當眾「激吻曾智希」！　眾人目睹爆歡呼
快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入
黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原情況
快訊／中信兄弟最終抉擇！　柯威士遭註銷
快訊／9縣市大雨特報！大雲雨轟7地「持續1小時」
慟！台中6歲童墜樓亡　父哭聲撕裂
慘死小兄妹是弦樂團員　6月才登台演奏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

林業保育署南投分署慈善捐血9/18登場　報名到場即獲贈森林萌偶

新光三越小北店試營運湧人潮　市長、警長督察交通一天開出200張紅單

暑假人氣展！　台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

不老精神大秀！嘉義2025阿公阿嬤活力SHOW南區競賽

公益同行！金城青商會攜蔡宗豪推「愛陪伴」　推廣共融教育防治家暴

嘉義老嫗負氣出門躲三合院反鎖　警耐心安撫解圍

嘉義市大同國小附幼迎新活動　航海冒險歡樂迎新

暖心出擊！黃偉哲推災後輔具巡迴清潔　修好工具也修復人心

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

林業保育署南投分署慈善捐血9/18登場　報名到場即獲贈森林萌偶

新光三越小北店試營運湧人潮　市長、警長督察交通一天開出200張紅單

暑假人氣展！　台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

不老精神大秀！嘉義2025阿公阿嬤活力SHOW南區競賽

公益同行！金城青商會攜蔡宗豪推「愛陪伴」　推廣共融教育防治家暴

嘉義老嫗負氣出門躲三合院反鎖　警耐心安撫解圍

嘉義市大同國小附幼迎新活動　航海冒險歡樂迎新

暖心出擊！黃偉哲推災後輔具巡迴清潔　修好工具也修復人心

港警察被騙去柬埔寨　園區看到「警察證」主動放人

大馬13歲少女「遭繼父性侵」求助　親生母親不信

藍擬推「李四川條款」！綠委批政治選舉考量　籲聚焦關稅衝擊

「摸機車座墊」是性騷！律師曝原因警告：盯著別人看也踩線

懷孕被勸「養狗對小孩不好」！亞亞遇毒長輩…反擊超療癒：到處都細菌

Kiké回本壘未滑壘遭批、貝茲也被罵　羅伯斯：真的只能遺憾

猛象軍團注入新血！中信兄弟8名新秀簽約到位　蔡琞傑490萬加盟

胡瓜鼓勵小禎減肥「豪給380萬」！背後催淚內幕曝光　罕說心裡話：很驕傲

機率萬分之一！澳男被愛犬咬傷「染敗血症」留永久性後遺症

私校學雜費5萬！「政府補助4萬」家長大讚　一票1原因傻眼開酸

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

地方熱門新聞

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

新光三越小北店試營運湧人潮一天開出200張紅單

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台

《角頭》宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆

桃園韭菜花季揭幕　品質香氣為評鑑依據

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

3.5萬片光電板未清　彭啓明：延至9/5

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

桃園景福宮2025成年禮　300學子歡喜轉大人

桃市暑期活動推廣媒體近用權　有線電視體驗營引領學童

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

青銀共學育樂課程特別場　關注能源未來

台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

更多熱門

相關新聞

「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

今年9月天象滿載！台北天文館表示，今年最受矚目的「月全食」天象將在9月8日（一）凌晨登場，歷時3時29分，台灣可全程觀賞，民眾朝西南方視野開闊處，就可以肉眼欣賞「紅月」奇景，當天同場還加映「月全食掩星」，另外9月底還有土星衝等精彩天文秀接力上演，讓9月星空熱鬧非凡。

2025英仙座流星雨 陸專家曝：22時前為小朋友觀測最佳時間點

2025英仙座流星雨 陸專家曝：22時前為小朋友觀測最佳時間點

快訊／氣象署解除海嘯警報！蘭嶼測得最高12公分

快訊／氣象署解除海嘯警報！蘭嶼測得最高12公分

2025台南天文嘉年華登場！南瀛仲夏摘星趣親子嗨翻夏天

2025台南天文嘉年華登場！南瀛仲夏摘星趣親子嗨翻夏天

端午龍粽來！姓名中有這四字免費玩

端午龍粽來！姓名中有這四字免費玩

關鍵字：

血月現蹤南瀛天文館月全食觀測

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面