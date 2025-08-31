血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

▲9月7日深夜至8日凌晨將現「血月」奇景，南瀛天文館將辦觀測活動，邀全民共賞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

9月夜空精彩可期！南瀛天文館預告，9月7日深夜至8日凌晨將出現「月全食」，月球完全進入地球本影，變身夢幻紅銅色「血月」，之後9月21日、23日，土星、海王星也將陸續達到「衝」的位置，整夜可見、觀賞條件絕佳。

館方特別於9月7日晚間舉辦月全食觀測活動，安排講座、星空導覽與望遠鏡觀測，並同步YouTube直播，邀全民線上線下同賞天文奇景。

台南市長黃偉哲表示，雖然月食一年可達2至5次，但要在台灣完整欣賞條件完美的月全食並不容易。此次月全食將於7日23時28分起至8日4時55分止，歷時5小時27分，其中1時31分至2時53分為最精彩的全食階段，月球將呈現深紅色「血月」，堪稱今年不可錯過的天文盛事。

教育局長鄭新輝解釋，月全食發生時，太陽、地球、月球排列成一直線，地球本影完全遮蔽月球，但因地球大氣折射紅光，使月亮呈現紅銅色，也就是俗稱的「血月」。他強調，這次活動不只是賞月，更是科學教育與文化傳承的絕佳機會，能啟發大眾對宇宙奧秘的興趣。

南瀛天文館補充，自8月23日起已透過週末特別導覽「月食傳奇」暖身介紹月食成因與文化故事；緊接9月下旬土星、海王星「衝」的天象，也將吸引星迷持續抬頭觀測。詳細活動資訊可上南瀛天文館官網查詢。