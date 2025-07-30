快訊／氣象署解除海嘯警報！蘭嶼測得最高12公分

▲氣象署解除海嘯警報。（圖／氣象署提供）



生活中心／台北報導

俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8地震，中央氣象署在上午發布海嘯警報。氣象署指出，根據潮位站觀測，海嘯波浪已經陸續抵達沿岸，經研判海嘯的威脅解除，因此在下午5時10分解除海嘯警報。

氣象署指出，今天上午7時25分，堪察加半島東部外海發生芮氏規模8.8強震。此次地震發生原因為太平洋板塊向西北隱沒至鄂霍次克微板塊，屬於典型隱沒帶地震。

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此次地震震央雖位於氣象署監測範圍之外，氣象署仍透過接收太平洋海嘯警報中心（PTWC）資訊，搭配該署數值模擬系統進行研判後，分階段已發布海嘯相關訊息，分別在上午7時38分和8時23分發布「海嘯消息」，上午9時12分發布「海嘯警訊」，並在上午11時40分，發布「海嘯警報」。

根據預估，海嘯波自今日下午1時18分起陸續抵達台灣沿海地區。氣象署原估東南與西南沿海地區預估波高達0.3至1公尺，其餘地區則低於0.3公尺。最終氣象署潮位站測得資訊，在蘭嶼測得12公分，台東成功、小琉球、屏東東港則測得7公分。

<潮位站觀測資訊>

台東成功 07/30 17:00 7公分

蘭嶼 07/30 16:09 12公分

小琉球 07/30 16:40 7公分

屏東東港 07/30 15:06 7公分