　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

▲▼九月重量級天象登場，圖為月全食示意圖。（圖／台北天文館提供）

▲9月8日（一）凌晨登場的月全食，是今年唯一一場五星級天文秀，台灣全程可觀賞。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今年9月天象滿載！台北天文館表示，今年最受矚目的「月全食」天象將在9月8日（周一）凌晨登場，台灣可全程觀賞，民眾朝西南方視野開闊處，就可以肉眼欣賞「紅月」奇景，同場還加映「月全食掩星」；另外還有土星衝、金星接近鬼宿星團、月近昴宿星團等精彩天象接力上演，讓9月的星空熱鬧非凡。

天文館指出，9月8日凌晨登場的月全食，是今年最重要天象，也是今年唯一一場五星級天文秀。由於月全食期間，月球因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色，俗稱「血月」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼九月重量級天象登場，月全食、土星衝，還有星團與星月共舞。（圖／台北天文館提供）

▲月全食各階段時間。（圖／台北天文館提供）

天文館進一步說明，月全食在9月7日（周日）23時21分開始進入半影月食，在8日凌晨0時27分至3時56分間穿越地球本影，全程歷時3時29分，在全食階段的一個多小時裡，月球將呈現奇特暗紅色。這也是自2018年以來再次出現全程皆適合觀賞月全食，只要挑選西南方視野較開闊的空曠地點，用肉眼即可欣賞這場「紅月」奇景。

天文館提醒天文迷，這次月全食發生時，還將出現另一項值得觀賞天象「月全食掩星」。在8日凌晨1時30分至2時29分的全食期間，將可見到紅月掩星的現象。被掩恆星為寶瓶座 82（視星等約 6 等），觀測者可使用雙筒望遠鏡直接觀看，或透過長焦鏡頭拍攝，捕捉紅色滿月遮掩恆星的獨特畫面。

▲▼台北天文館表示，在月全時期間，還有「紅月掩星」現象。（圖／台北天文館提供）

▲台北天文館表示，月全食期間，還可觀賞「紅月掩星」現象。（圖／台北天文館提供）

9月還有多場天文秀接力演出，天文館表示，9月13日（周六）凌晨至日出前則為下弦月接近昴宿星團。昴宿星團又稱七姊妹星團，有「星空珠寶盒」的美譽，是夜空中少數用肉眼即可清楚看見的星團之一。當天下弦月將與昴宿星團接近至1度以內，在雙筒望遠鏡中同框並現，也是9月不可錯過的夜空美景之一。

9月21日（周日）則有「土星衝」，天文館表示，這是今年土星最接近地球時刻，也是欣賞這顆擁有寬廣光環、被譽為太陽系最美行星的最佳時機。當夜土星環傾角僅1.8度，在望遠鏡中就像一根貫穿土星的細線。今年內的土星環傾角都在很小範圍內變化，11月24日將達到另一次極小，僅0.4度，屆時土星環又將幾乎消失。

▲▼九月重量級天象登場，月全食、土星衝，還有星團與星月共舞。（圖／台北天文館提供）

▲9月重量級天象接力登場，21日當天可欣賞土星衝。（圖／台北天文館提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨「百人走讀」與警方對峙！　怒吼「賴清德起床」
快訊／「藍湖」颱風生成了！
快訊／新竹湖口重大車禍！　25歲男壓車底命危
快訊／高雄AAA第六波陣容曝光！　驚見「出道即爆紅」夯團
家寧新PO文又被圍剿：事實被扭曲我必須站出來　網看完滿頭問號
女大生淪詐騙車手求情：想繼續就學　1原因仍要關半年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

旅宿業缺工超過6千人　觀光署長：待勞動部評估開放外籍中階人力

專訪／台灣燈會不再「全台巡迴」！觀光署長：2028年擬改定點展出

專訪／觀光署長自曝愛看YouTube影片　想找國外網紅續推台灣旅遊

專訪／平日住宿補助明年上路　觀光署長盼打破「國旅CP值低」印象

「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

藍湖颱風今天將生成！最新路徑曝光　午後炸雷雨

午後「冷心低壓」炸冰雹雷雨！　新北等5縣市飆38℃

女超商員被客人逼崩潰！下跪狂磕頭「都是我的錯」　影讓網超心疼

媽媽餵最新聲明又翻車！　道歉文一句話惹怒網：是怪我們？

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

旅宿業缺工超過6千人　觀光署長：待勞動部評估開放外籍中階人力

專訪／台灣燈會不再「全台巡迴」！觀光署長：2028年擬改定點展出

專訪／觀光署長自曝愛看YouTube影片　想找國外網紅續推台灣旅遊

專訪／平日住宿補助明年上路　觀光署長盼打破「國旅CP值低」印象

「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

藍湖颱風今天將生成！最新路徑曝光　午後炸雷雨

午後「冷心低壓」炸冰雹雷雨！　新北等5縣市飆38℃

女超商員被客人逼崩潰！下跪狂磕頭「都是我的錯」　影讓網超心疼

媽媽餵最新聲明又翻車！　道歉文一句話惹怒網：是怪我們？

4大速食店周末限定優惠包　披薩買1送2、10塊炸雞桶6折

快訊／西濱南下197K「貨車聯結車追撞」駕駛受困　全線封閉中

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅！網友瘋傳：「咕溜快感停不下來」

民眾黨「百人走讀」與警方對峙　怒吼「賴清德起床」、「我要聽十講」

新月橋超萌亮點！巨型「兔兔Q」3氣偶登場　還能順遊濕地藝術季

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

台中土地脫標率跌剩17.6％　「底價齊平市價」建商不埋單

走鐘獎不見YTR清流！　好味小姐團隊親曝關鍵原因

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

【這一幕太暖了】熱心男跳水溝救出被困羊寶寶

生活熱門新聞

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

媽媽餵又翻車　道歉一句話惹怒網

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員賺4萬

藍湖颱風今天將生成　最新路徑曝光

又見冷心低壓　鄭明典：這次範圍很大

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

奈奈子告網友不起訴　李怡貞：司法認證才開心

衛福部深夜澄清奶粉謠言：別被騙了！

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

店員為何都會問「Apple Pay嗎」　網曝真相

媽媽餵「重發聲明」道歉

「1檔人氣股票」買了超後悔　一票苦主：認賠1萬5賣掉

女子大鬧冷飲店　被警壓趴在地

更多熱門

相關新聞

「英仙座流星雨」下周二爆發！一小時100顆　最佳觀賞時間方位曝

「英仙座流星雨」下周二爆發！一小時100顆　最佳觀賞時間方位曝

年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，下周二（12日）將迎來極大期，預估每小時天頂流星數最高達到100顆。台北天文館表示，流星雨的輻射點在當天晚上8時30分從東北方地平線升起，到隔天天亮前都是最佳觀測時機，緊接著13日凌晨3時左右，金星與木星將在東方低空上演「雙星會」，天文迷不要錯過這場夏日天文饗宴。

超巨幽浮雲震撼台北人　天文館笑回

超巨幽浮雲震撼台北人　天文館笑回

今天夏至「最長的白天」　太陽直射北回歸線「影子消失」

今天夏至「最長的白天」　太陽直射北回歸線「影子消失」

網瘋傳今晚有「草莓月亮」　天文館打臉：不會是粉紅色

網瘋傳今晚有「草莓月亮」　天文館打臉：不會是粉紅色

今年唯一「金星西大距」明登場！清晨肉眼可見　傍晚還有火星合月

今年唯一「金星西大距」明登場！清晨肉眼可見　傍晚還有火星合月

關鍵字：

月全食土星衝台北天文館月近昴宿星團星月共舞紅月掩星

讀者迴響

熱門新聞

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

媽媽餵又翻車　道歉一句話惹怒網

「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面