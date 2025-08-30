「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

▲9月8日（一）凌晨登場的月全食，是今年唯一一場五星級天文秀，台灣全程可觀賞。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今年9月天象滿載！台北天文館表示，今年最受矚目的「月全食」天象將在9月8日（周一）凌晨登場，台灣可全程觀賞，民眾朝西南方視野開闊處，就可以肉眼欣賞「紅月」奇景，同場還加映「月全食掩星」；另外還有土星衝、金星接近鬼宿星團、月近昴宿星團等精彩天象接力上演，讓9月的星空熱鬧非凡。

天文館指出，9月8日凌晨登場的月全食，是今年最重要天象，也是今年唯一一場五星級天文秀。由於月全食期間，月球因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色，俗稱「血月」。

▲月全食各階段時間。（圖／台北天文館提供）

天文館進一步說明，月全食在9月7日（周日）23時21分開始進入半影月食，在8日凌晨0時27分至3時56分間穿越地球本影，全程歷時3時29分，在全食階段的一個多小時裡，月球將呈現奇特暗紅色。這也是自2018年以來再次出現全程皆適合觀賞月全食，只要挑選西南方視野較開闊的空曠地點，用肉眼即可欣賞這場「紅月」奇景。

天文館提醒天文迷，這次月全食發生時，還將出現另一項值得觀賞天象「月全食掩星」。在8日凌晨1時30分至2時29分的全食期間，將可見到紅月掩星的現象。被掩恆星為寶瓶座 82（視星等約 6 等），觀測者可使用雙筒望遠鏡直接觀看，或透過長焦鏡頭拍攝，捕捉紅色滿月遮掩恆星的獨特畫面。

▲台北天文館表示，月全食期間，還可觀賞「紅月掩星」現象。（圖／台北天文館提供）

9月還有多場天文秀接力演出，天文館表示，9月13日（周六）凌晨至日出前則為下弦月接近昴宿星團。昴宿星團又稱七姊妹星團，有「星空珠寶盒」的美譽，是夜空中少數用肉眼即可清楚看見的星團之一。當天下弦月將與昴宿星團接近至1度以內，在雙筒望遠鏡中同框並現，也是9月不可錯過的夜空美景之一。

9月21日（周日）則有「土星衝」，天文館表示，這是今年土星最接近地球時刻，也是欣賞這顆擁有寬廣光環、被譽為太陽系最美行星的最佳時機。當夜土星環傾角僅1.8度，在望遠鏡中就像一根貫穿土星的細線。今年內的土星環傾角都在很小範圍內變化，11月24日將達到另一次極小，僅0.4度，屆時土星環又將幾乎消失。

▲9月重量級天象接力登場，21日當天可欣賞土星衝。（圖／台北天文館提供）