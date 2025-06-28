2025台南天文嘉年華登場！　南瀛仲夏摘星趣親子嗨翻夏天

▲2025台南天文嘉年華開幕式熱鬧登場，忠義國小熱舞社街舞炒熱現場氣氛，吸引眾多親子到場參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南天文嘉年華「南瀛仲夏摘星趣」28日在大內區南瀛天文館熱鬧開幕，超過30攤的在地市集與一連串精彩表演吸引親子家庭共襄盛舉，一早由忠義國小熱舞社帶來活力街舞揭開序幕氣氛熱烈，活動從星空講堂、泡泡秀到闖關遊戲，處處驚喜，展現南瀛天文館推動天文教育與在地文化結合的豐富成果。

台南市長黃偉哲表示，天文嘉年華已成為南台灣夏季重要的親子天文活動之一，市府特別整合在地產業與教育資源，打造以天文知識為核心的市集與展演。今年的「摘星市集」由大內產業永續發展促進會號召在地小農與文創品牌參與，不但有新鮮酪梨、花蜜等農產，也能選購西拉雅族文化風格商品，讓民眾在星空下品味台南「星」鮮好物。

教育局長鄭新輝表示，南瀛天文館長期致力於推廣天文知識，今年嘉年華延續寓教於樂的宗旨，設計主題式闖關遊戲、集章活動與知識互動展攤。民眾在市集單筆消費滿50元或完成遊戲挑戰即可集章，集滿10章可挑戰「摘星搖獎機」，獎品包括天文望遠鏡、星空紀念品等，兼具趣味與學習價值。

南瀛天文館補充，本屆嘉年華同步推出「星景攝影展」，由社區大學學員攝製，展出多幅星空與天文景觀作品，展期從開幕起延續至整個暑假，邀請民眾一同沉浸在宇宙的壯闊與星夜的靜謐。此外，自7月1日至8月31日間，星空小棧消費滿149元贈送夜光星座書籤、日晷餐廳消費滿299元送出科學家磁鐵書籤，數量有限，送完為止。

市府呼籲，歡迎市民與天文迷把握暑期到南瀛天文館走一趟，感受仲夏夜的星光奇旅，更多活動資訊可上南瀛天文館官網（https://taea.tn.edu.tw/）或電洽（06）576-1076查詢。