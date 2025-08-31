埔里美術館推動藝術平台　8月陸續推出木雕展、不插電木雕營

▲埔里美術館推動藝術平台，日前陸續舉辦木雕展、不插電木雕營。（圖／鎮寶大飯店提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里美術館在8月藝術活動連發，共舉辦三檔展覽與創作營，除於月初登場的人體雕塑營，還有「臺灣當代木雕名家聯展」、2025不插電木雕創作營兩場大型木雕活動，希望在南投縣聚集更多藝術創作能量。

埔里美術館以鎮寶大飯店為基地，其中「自然的和絃-臺灣當代木雕名家聯展」於15日開展，號召全台木雕界老、中、青三代的30多位木雕藝術家、提供40多組件作品展出，其中有桃園市藍偉文(大溪木雕)、新竹市蔡楊吉(鑿花技術)、彰化縣黃媽慶(傳統木雕)、雲林縣林朝金(粧佛工藝)、雲林縣陳明洲(粧佛工藝)、嘉義市李宗霖(木雕技藝)、嘉義市陳佐民(鑿花工藝)等7位獲各縣市無形文化資產保存者殊榮；其他展出者也不乏各地木雕世家及傳承自木雕大師的二代藝術家，可一次看完臺灣木雕的發展史。

台灣木雕協會理事長曾俊豪指出，受邀的木雕藝術家除靜態作品展，也將舉行研討會，讓民眾親身參與藝術創作過程，並互動學習木雕製作，達成「創作、傳承、互動」的新概念：如陳羿崴作品「馬到成功」將唐馬「可愛化」，吳全明作品「奔光之靈」將樟木雕成馬的上半身、再用白色呈現，似奔跑中、光一般耀眼的馬，張弘欣作品「藍腹鷴」是以不起眼的漂流木構成一件生活藝術品。這次展出作品，彷彿經歷一場臺灣木雕過去到現代的時光之旅。

埔里美術館長張家銘表示，為呼應永續議題，24日至27日也與台灣木雕協會、IKOKO國際創作交流組織、醉石藝集-永續創作交流組織，共同舉辦「手作的靜謐-2025不插電木雕創作營」，是國內第一次舉行不插電木雕創作營，邀集16位藝術家表現出不插電、低碳、尊重自然的藝術行動力，，也是繼今年4月的國姓鄉滾石部落舉辦過2025不插電國際石雕創作營後，再度與許慶福、張書瑋、曾俊豪等基本師資班底合作，並加入台灣木雕協會藝術家，以「埔里之美」為題材融入在地元素創作。

環保藝術家許慶福表示，本次提供藝術家創作的材料是路樹砍伐修剪後的台灣原生種肖楠木，不僅是廢棄物再利用，也是藝術家賦予廢棄木材新生命，並捨插電工具就木鎚、斧頭、鑿刀等手工具創作，每一雕每一鑿不僅是手感溫度創作，也是愛地球的具體行動。