埔里南平山道田生態農場紫花季　首度辦理張家銘永續生態雕塑展

▲南平山道田生態農場紫花季首度與鎮寶大飯店(埔里美術館)合辦「張家銘永續生態雕塑展」。（圖／鎮寶大飯店提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮南平山道田生態農場每年3月都舉辦「紫花季」，今年首度與鎮寶大飯店(埔里美術館)聯手在戶外區舉辦「張家銘永續生態雕塑展」，讓遊客可在紫色錫葉藤花瀑下，與雕刻藝術家張家銘的永續循環系列動物作品互動，也是埔里美術館今年第二場活動。

鎮寶大飯店指出，南平山道田生態農場主人陳新豪種植10多年錫葉藤，搭配粉紅麝香木與七彩九重葛，每年都會吸引大批遊客前來朝聖，從秘境景點變為觀光熱點；該農場擁有40年以上樹齡果樹、台灣白魚等18種以上保育類動物、56種以上蝴蝶及19種以上蛙類，是生物多樣性的永續環境，陳新豪也致力有機農業永續發展，以有機栽培農法種植蔬菜，並供應在地餐廳生菜，拉近餐桌與產地距離減低碳足跡，打造符合生態與農業循環的永續精神場域。

陳新豪也在暨大通識教育中心兼任講師，與在暨大攻讀研究所的張家銘結識，兩人常在課餘時間討論農業結合藝術的話題；身為鎮寶大飯點董事長秘書的張家銘經常運用現地石頭開鑿創作，也擅長把廢棄材料進行循環再利用，將原本被丟棄的元素重新賦予生命，因此促成南平山道田生態農場與鎮寶大飯店(埔里美術館)這次「紫愛埔里only love Puli-夢幻紫花季×張家銘永續生態雕塑展」。

鎮寶大飯店表示，張家銘本次展出的3大系列作品即呼應永續主題，運用茶盤裁切後的剩餘石料、廢棄棉被、廢棄鐵板等為媒介：展出作品中的「貓頭鷹」系列即其在美國麻州波士頓「貓頭鷹公園」就地取材而完成的作品；「雲朵羊」系列作品是利用埔里當地飯店旅宿業的廢棉被，展現參與式互動藝術巧思，也傳遞玩味的赤子之心；動物金屬系列作品，是張家銘在仁愛鄉互助國小的鏤空金屬雕塑完成後，所裁下來的實體鐵板，並加入其對原住民部落生態觀點，創造山豬、猴子、飛鼠等作品。