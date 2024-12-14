翻轉古蹟修復工程印象　台南工地圍籬華麗轉身為藝術平台

▲台南古蹟進行修復工程，文化局以「工地展場化」的概念於施工現場進行藝術美化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國定古蹟赤嵌樓「海神廟」如火如荼地修復中，為打破民眾對修復期間搭設施工鷹架及鐵皮圍籬冷冰刻板印象，文化局透過「藝術策展」策略，結合在地歷史典故及創意發想，為單調工程圍籬增添在地特色與繽紛色彩，也賦予修復中的海神廟不同以往新風貌，期望以複層多元文化內涵，帶給遊客及觀眾全新視覺體驗。

赤嵌樓海神廟正進行第二期修復工程，以「工地展場化」的概念於施工現場進行藝術美化，台南市文化局特別邀請新生代藝術家─蔡濰任來進行美化創作，蔡濰任擅長以民俗風情為創作題材，曾在赤嵌文化園區施工圍籬畫上繽紛多彩的藝陣圖像(如「宋江陣」及「金獅陣」)，也曾協作參與「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」(台南站)巨尺幅藝術牆繪畫，透過絢麗的色彩且細膩生動的描繪手法，讓作品充分展現文化與藝術的力量，讓人驚艷！

文化局表示，此次蔡濰任老師為海神廟工程美化含兩個部份：其一為海神廟立面(面民族路)，以海為概念衍生的創作，發想起於17世紀航海時代，臺南台江內海的一張古地圖為靈感轉化為《鯤戲子圖》，將島嶼化做大鯤與小鯤，並乘載著臺南這片土地由古到今的人文景致，藉由這幅作品能夠帶領民眾穿越時空；其二為在現場69公尺的工程側邊圍籬上，以臺南作家─許丙丁《小封神》為藍本並重新詮釋，搭配台語詩詞訴說故事，以海神廟周邊的地標和神祗為主題，從開基靈佑宮的趙、康元帥，及祀典大天后宮的千里眼、順風耳將軍的一場賭局展開，引發府城境內眾多神仙的鬥爭，跨越了中西區舊城的各個角落，同時介紹臺南府城的眾多景點，讓遊客能夠品味臺南作家的文學作品，感受到本土語言和幽默的魅力。

此外，上述小封神故事中的每篇章節特別邀請由台語詩人─程鐵翼以台語文字撰寫，章節旁也附上由「蘇俊穎」大師配音的QR CODE音檔，讓民眾透過手機掃描，就能同時欣賞畫作及聆聽最道地的故事介紹，進入沉浸式的藝術體驗氛圍中。

為讓民眾來到赤嵌樓參觀時對藝術家精心手繪的創作成品能夠認識及了解，文化局也精心安排蔡濰任老師導覽介紹「鯤戲子圖」與「小封神」創作故事(12/21及12/28，共兩場)，及「蘇俊穎」大師用台語詩詞導覽「小封神故事」(1/4上午及下午，共兩場)，引領大家以藝術的角度看待自己所身處的土地，感受其中的豐富與美麗。導覽時間及最新活動詳情，請持續鎖定臺南市政府文化局網站(https://culture.tainan.gov.tw)或關注「藝遊臺南」臉書粉絲專頁。