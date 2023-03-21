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57歲拿起雕刻刀！卡兆．馬耀木雕展 　刀刀刻劃原民生活文化

▲▼花蓮縣木雕職人藝術展在新竹縣遠東百貨竹北店舉辦開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣木雕職人藝術展在新竹縣遠東百貨竹北店舉辦開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣木雕職人藝術展20日上午11時在新竹縣遠東百貨竹北店8樓多元展場舉辦開幕記者會。本次聯展中主展的工藝師為曾榮獲2012年第三屆全國原住民族工藝薪傳獎等多項殊榮，同是花蓮縣原藝百工工藝家之一的卡兆‧馬耀 Kacaw Mayaw（胡銀祿），縣長徐榛蔚當天前往現場為胡大師站台，向新竹鄉親推廣花蓮藝術文化之美。

▲▼花蓮縣木雕職人藝術展在新竹縣遠東百貨竹北店舉辦開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚為胡銀祿站台，向新竹鄉親推廣花蓮藝術文化之美。

花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，胡大師在57歲退休後首度執起雕刻刀，在結合豐富的人生經歷下，開啟人生的新篇章，本次策展的每一件素材與現場呈現的作品都值得我們細細品味，感受來自花蓮最純淨的文化底蘊。而竹北是全國年收入最高、最年輕的城市，希望讓花蓮的木雕、原民文化以及各項藝文活動未來能在這裡發光發熱並開始延伸。

▲▼花蓮縣木雕職人藝術展在新竹縣遠東百貨竹北店舉辦開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年76歲已逾古稀的胡銀祿大師是來自花蓮縣壽豐鄉平和部落的阿美族，自2003年開始帶著3把刀從事木雕創作，在20多年的木雕生涯淬鍊下，老師的多件木雕作品已獲得大眾的激賞且獲獎得到肯定。而此次大師展覽作品特別傳達原住民祖先的技藝傳承，更將先人的生活與族群文化付諸到手中的鑿刀，一刀一刃刻劃創作出來的作品，不僅是雕刻技藝的藝術呈現，更是原住民族與土地、萬物生命密不可分的文化。

▲▼花蓮縣木雕職人藝術展在新竹縣遠東百貨竹北店舉辦開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼展覽作品傳承原住民祖先的技藝，將先人的生活與文化一刀一刃刻劃出來。

花蓮縣政府原住民行政處表示，縣府推動原住民族傳統木雕工藝發展始終不遺餘力，胡老師歷年來與本府合作辦理原住民木雕競賽與人才培訓、花蓮文創策展實務培力原住民木雕課程、Mi to’to’刀斧沉蘊－原住民族雕刻聯展、花蓮縣文化局石雕博物館「還原．真像－胡銀祿原民木雕創作展」等，除傳承原住民木雕技藝外，更凝聚原住民族木雕藝術工作者之群體共識，培養年輕木雕藝術工作者，以達木雕文化之永續傳承，更將花蓮原住民文化精髓與藝術之結合完美呈現。

▲▼花蓮縣木雕職人藝術展在新竹縣遠東百貨竹北店舉辦開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府原住民行政處部落經濟科科長鄧凱倫說，縣府多年來積極推廣原住民族文化和藝術，為讓更多人能夠了解和欣賞原住民族精湛的木雕工藝，首站於新竹縣提供了作品的平台；另此次展覽也邀請皮雕工藝師潘秀嫈老師(噶瑪蘭族)展示自然生命力的皮雕作品，期望藉由展覽讓民眾深度認識花蓮原住民傳統工藝領域中傑出的工藝家，歡迎新竹熱情優秀的鄉親，一同蒞臨欣賞花蓮原住民族豐富多彩的工藝美學。

「卡兆．馬耀木雕展」開幕記者會現場貴賓雲集，包括立法委員鄭天財、花蓮縣政府參議陳建村，新竹縣長楊文科、原住民族行政處長雲天寶、文化局長李安妤、教育局長楊郡慈，花蓮縣議員林正福、新竹縣議員林秉君、壽豐鄉長曾淑懿、前鄉長劉耀宗、華南銀行六家分行經理林幼雪、遠東百貨營運長林彰豐、遠百竹北店長徐為興等人皆到場共襄盛舉，場面簡單隆重。

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