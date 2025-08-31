華爾街日報：白宮推進國防部改名「戰爭部」計畫！

▲美國總統川普計畫將國防部改名為「戰爭部」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國白宮正在推進將國防部（Department of Defense）改名為「戰爭部」（Department of War）的計畫，此舉源自美國總統川普近期提出的構想，並獲得部分國會共和黨議員支持。白宮強調，此舉旨在凸顯美軍進攻能力，而非僅聚焦防禦，正尋求可行方式落實名稱更改。

根據《路透社》、《華爾街日報》，川普政府正探索將國防部改名為「戰爭部」的各種途徑，雖然正式更改名稱可能需國會立法，但白宮正評估其他可行方案。佛羅里達州共和黨眾議員史托布（Greg Steube）已提出修正案，將國防部名稱改為「戰爭部」，顯示國會內部分共和黨人對此構想表示支持。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）強調，川普本週已多次表示，美軍應專注於進攻，而非僅防禦，這也是川普優先關注五角大樓作戰人員，而非多元、平等與包容（DEI）等意識形態的原因。DEI指提高多元性、公平性與包容性的相關計畫。

川普先前曾於25日在橢圓形辦公室與記者交談時指出，國防部前身曾被稱為「戰爭部」，名稱聽起來更具氣勢。他表示，「我們需要防禦，但同時也需要進攻……作為戰爭部，我們贏得了一切，我們得回到那個時代。」

歷史上，美國戰爭部在1947年經《國家安全法》整合陸軍、海軍及空軍，成立「國家軍事機構」（National Military Establishment），並在1949年修正法律後正式更名為國防部，建立至今沿用的組織架構。

川普與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近來積極塑造軍隊更具進攻性的形象，並推動多項改革，包括撤換部分被認為立場與川普不一致的高階軍事領導人。

此外，川普政府也試圖禁止跨性別人士加入美軍，並計畫將現役跨性別軍人除名。五角大樓指出跨性別人士醫學上不適合服役，但民權團體表示此說法不實，並屬非法歧視。

分析指出，若白宮成功將國防部改名為「戰爭部」，不僅象徵美軍重視進攻作戰，也可能引發國內外關注與爭議。白宮方面則未透露具體實施時程，僅表示會持續評估可行方案。