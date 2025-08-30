遺體被撈起「內臟已熟透」！美男墜下水道　絕望哀號遭煮死

▲男子遭朋友推入下水道，在滾燙的熱水裡遭到煮死，被撈起時內臟已熟透。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

美國法醫茱蒂．梅利尼克（Judy Melinek）近日分享工作的2年內，遇過最恐怖的案例。一名酒保因為與友人發生爭執，被推入積聚沸水的人孔蓋當中，整個人遭到「活生生煮死」，遺體被撈起時內臟幾乎已經熟透，當時的畫面讓她無法釋懷。

綜合外媒報導，梅利尼克近日受訪時分享曾遭遇最驚悚的案例，酒保肖恩．道爾（Sean Doyle）2022年聖誕節期間與友人、友人女友外出飲酒，在返程途中被友人指控與女友做出曖昧舉動，雙方因而發生爭執。

道爾隨後遭到痛毆，又被友人推入一個未蓋好的下水道井口。這處下水道井的深度約為5.5公尺，且因管線破裂，井下積聚了大量的滾燙熱水，道爾落入以後非但沒有當場身亡，反而是在熱水、蒸汽掙扎求生。

消防與急救人員獲報後趕抵現場，卻因井下溫度高達攝氏148度，現場蒸汽瀰漫而無法靠近救援，只能聽著受困的道爾不斷發出哀號。直到4小時以後，道爾的遺體才被尋獲，且體溫仍高達攝氏51度以上。梅利尼克對此補充，實際體溫應更高，只是儀器上限為51度。

梅利尼克進行解剖時，發現道爾外層皮膚已整片剝落，內臟宛如被煮熟。此外，道爾沒有頭部創傷或骨折等情況，意味著在被「活生生蒸煮」的過程中，道爾始終保持清醒。這起事件引起軒然大波以後，動手推人的男子也被依照二級謀殺罪起訴。