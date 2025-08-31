　
國際

反對川普政府執法！芝加哥非裔市長「簽行政命命」：抵制鎮壓移民

▲▼美國芝加哥市長強森，公開反對川普政府針對移民的執法計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國芝加哥市長強森，公開反對川普政府針對移民的執法計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國芝加哥市長強森（Brandon Johnson）於當地時間30日簽署行政命令，明確表示將抵制總統川普規劃中的移民鎮壓行動。他強調，芝加哥警方不會與聯邦探員合作執法，並要求聯邦人員在市內行動時必須公開身份、佩戴隨身攝影機。強森直言，川普動用軍隊進駐城市違憲、非法，代價高昂，呼籲白宮立即撤回計劃。

根據《CNN》，多名知情人士透露，川普政府最快可能於下週在芝加哥展開重大移民執法行動，規模可能涉及國民警衛隊，甚至現役軍人與武裝車輛。強森在記者會上警告，芝加哥並未要求此類軍事部署，但地方政府仍不得不正面回應。

依據行政命令，芝加哥警方將不得參與任何與聯邦單位的聯合巡邏、逮捕行動或民事移民執法。強森同時敦促聯邦人員避免以口罩遮掩身分，必須明確配戴警徽與號碼。他補充，芝加哥警方也須遵守規範，穿著具有清楚識別的制服，以維持執法透明度。

命令亦要求市府部門採取所有可行的法律與立法手段，抵制任何侵犯居民權利的聯邦協同行動。強森最終呼籲川普撤回軍事部署計劃，雖然尚不清楚這項要求能否真正阻止聯邦行動。

白宮方面則批評強森此舉是「炒作」。白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）透過聲明表示，若民主黨人專注於解決城市犯罪問題而非作秀，社區會更加安全，並強調打擊犯罪不應成為黨派對立的議題。

伊利諾州州長普利茲克（JB Pritzker）同樣譴責川普此計劃，直指聯邦政府正尋找方式規避民主、軍事化城市並破壞選舉。他質疑，若白宮行動真為打擊犯罪，為何在未與州長、市長或警方協商下就推動這麼特殊的計劃。

川普近來頻頻釋出訊號，擬擴大在洛杉磯、華府的執法行動，進一步延伸至全美城市。他本週稍早還簽署行政命令，要求在國民警衛隊中設立「專責單位」應對城市犯罪，但外界仍不清楚實際執行方式。

美國副總統范斯（JD Vance）則在威斯康辛州受訪時表示，聯邦政府希望地方領導人主動尋求協助。他反問，芝加哥長期面臨犯罪問題，「為何市長和州長對川普提出援助比對市民遭搶劫與謀殺還更憤怒？這完全說不通。」

08/29 全台詐欺最新數據

