政治

美參院軍委會主席維克會晤顧立雄　強調美國會重視台安全立場

▲▼國防部長顧立雄接待美國參議院軍事委員會訪團。（圖／國防部提供）

▲國防部長顧立雄接待美國參議院軍事委員會訪團。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄今（30）日接待美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）一行，顧立雄表示，這是美國自2016年以來，首位率團來訪的參院軍委會主席，對臺美雙邊深具重要意義。維克表示，訪團此次訪臺，即是凸顯美國會重視臺灣安全的立場，臺美將肩並肩共同守護民主與自由。

顧立雄上午由戰略規劃司長黃中將、情報參謀次長室助理次長朱少將陪同下，接見維克主席及費雪參議員等訪團。顧致詞時表示，這不僅是維克參議員擔任主席後首次來臺；更是美國自2016年以來，首位率團來訪的參院軍委會主席，對臺美雙邊深具重要意義。

顧立雄指出，美國國會長期以來，不分黨派重視臺灣國防安全，並用實際行動表達對臺的堅定支持。維克參議員的來訪，就是展現對臺灣民主、繁榮和安全的堅定承諾，他也向維克主席及美國政府，表達誠摯的感謝。

顧立雄進一步指出，維克參議員長期關注國際局勢的發展，及民主自由陣營面臨的挑戰，並持續在軍事委員會，透過聽證會、提出議案等積極行動，維護美國及民主盟友的國防安全，持續呼籲美國應增加對臺灣的關注。

顧立雄提及，維克參議員曾表示「臺灣民主的未來存續，對美國的繁榮和安全至關重要」，也提到美國政府應與國會合作，加速將關鍵軍事能力轉移、提供融資及銷售給臺灣。正因為維克參議員的積極推動，使得臺灣今日可在美方的協助下，持續增強國防戰力，應對中共威脅。

維克表示，「戰略模糊」政策行之有年，刻意對此政策用語進行改變並不必要。訪團此次訪臺，即是凸顯美國會重視臺灣安全的立場，臺美將肩並肩共同守護民主與自由。

▲▼國防部長顧立雄接待美國參議院軍事委員會訪團。（圖／國防部提供）

▲▼國防部長顧立雄接待美國參議院軍事委員會訪團。（圖／國防部提供）

