　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

▲▼美國總統川普提及駐韓美軍基地的土地所有權。（圖／路透）

▲X上近日一直瘋傳謠言「川普死了」（Trump Is Dead）。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合外電

X上近日一直瘋傳謠言「川普死了」（Trump Is Dead），該話題可以追溯到美國副總統范斯（JD Vance）27日接受《今日美國》採訪時表示如果發生悲劇，他已經準備好成為下一任美國總統。加上川普手上出現了瘀傷的照片也引起廣泛討論，導致外界對川普健康狀況的猜測與質疑。

▲TRUMP IS DEAD。（圖／翻攝X）

▲TRUMP IS DEAD登上X流行趨勢。（圖／翻攝X）

綜合外媒報導，川普周六在社媒上火了，此次並非是因為他的政治舉動、宣布關稅或即興言論，而是川普的健康狀況早已成為人們關注的焦點，加上川普已經兩天沒有公開露面，網路上有很多關於他身處何處的猜測。「川普死了」一詞席捲社交媒體平台，這句話在X上迅速走紅，超過15萬則貼文tag該短語，引發了網友的熱烈討論，促使他們瘋狂瀏覽網頁尋求澄清。

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）與川普。（圖／路透）

▲美國副總統范斯（JD Vance）與川普。（圖／路透）

報導指出，美國副總統范斯的言論引發了討論，因他透露如果發生「可怕的悲劇」，他已做好準備接任總統，並強調不排除發生不可預見事件的可能性，范斯發表這番言論的時機引發了政界的關注，也讓許多人將此事與川普右手上的明顯瘀傷連結起來。

▲▼美國總統川普被拍到手背大面積瘀青。（圖／路透）

▲美國總統川普被拍到手背大面積瘀青。（圖／路透）

川普日前公開亮相時，被拍到手背出現大範圍瘀青，甚至曾有塗粉底掩飾的跡象，引發外界揣測。白宮後來對此已經出面闢謠，證實川普確診「慢性靜脈功能不全」（chronic venous insufficiency），這是一種常見的靜脈疾病。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）當時也曾說過，川普右手手背瘀傷、腿部腫脹之後，接受了醫學檢查，並且得出上述診斷結果。

川普今年6月迎來79歲生日，長期以來他的健康狀況一直備受關注，隨著照片顯示他手部瘀傷、腿部腫脹，也引發外界的擔憂，如今加上范斯的一番言論，讓「川普死了」（Trump Is Dead）在網路上引起討論，也足見川普的一言一行都極受世界關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」！陸家長
烏克蘭前國會議長遭刺殺慘死
氣象正妹主播疑「無罩上陣」胸前凸兩點　照片瘋傳
千萬級YouTuber宣布結婚！
遺體被撈起「內臟已熟透」！美男墜下水道　絕望哀號遭煮死
趙露思開新公司！「名稱藏爆笑諧音哏」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭前國會議長遭刺殺「身中數槍」亡　澤倫斯基證實死訊

氣象正妹主播疑「無罩上陣」胸前凸兩點　照片瘋傳IG粉絲猛增

遺體被撈起「內臟已熟透」！美男墜下水道　絕望哀號遭煮死

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

大谷前翻譯簽賭黑幕曝光　合作莊家遭判刑：我很後悔

新生女嬰喪命！　大阪小情侶「不敢告訴家人」塞垃圾袋打結悶死

30多年前埋下！黛安娜王妃「時空膠囊」意外提前公開　內容物曝光

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」　爆炸瞬間畫面曝

以為是親弟！大馬15歲少年拉錯人「被當人口販賣」　遭送警局

飲食「富含鉀」心臟病風險降低24%　專家建議多吃這些蔬果

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

王淨飯撒結束...一秒變臉

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

烏克蘭前國會議長遭刺殺「身中數槍」亡　澤倫斯基證實死訊

氣象正妹主播疑「無罩上陣」胸前凸兩點　照片瘋傳IG粉絲猛增

遺體被撈起「內臟已熟透」！美男墜下水道　絕望哀號遭煮死

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

大谷前翻譯簽賭黑幕曝光　合作莊家遭判刑：我很後悔

新生女嬰喪命！　大阪小情侶「不敢告訴家人」塞垃圾袋打結悶死

30多年前埋下！黛安娜王妃「時空膠囊」意外提前公開　內容物曝光

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」　爆炸瞬間畫面曝

以為是親弟！大馬15歲少年拉錯人「被當人口販賣」　遭送警局

飲食「富含鉀」心臟病風險降低24%　專家建議多吃這些蔬果

《1988》崔盛元白血病癒2年　IG親曬燦笑近況照

2025汐止區仲夏音樂派對熱鬧登場　社團學校聯手嗨翻盛夏

VALENTINO BEAUTY驚傳撤台！登台僅2年就撐不下去　2件8折粉絲狂囤貨

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

林暉盛生涯首勝開心又興奮　坦言有泛淚也努力完成自我設定

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

新北農業局攜手英國藝術家　打造忠寮社區地景新亮點

丁噹苦讀心理學碩士三年半...終於要畢業了！　下一步「準備當老師」

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

日本千萬級YouTuber結婚！　曾陷劈腿大胃王風波…揭閃婚原因

【差點快把自己給噎死】挑戰跟著男友的速度吃飯

國際熱門新聞

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

快訊／對等關稅被判違法！　川普緊急回應

川普關稅被判「越權違法」　原因一次看懂

美男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

范斯：隨時準備好「接任總統」

他跟AI聊天聊到「弒母後自殺」

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

30多年前埋下！黛妃「時空膠囊」意外曝光

日本「無印良品」遭中國山寨搶註冊商標！

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」

更多熱門

相關新聞

美男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

美男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

美國法醫茱蒂．梅利尼克（Judy Melinek）近日分享工作的2年內，遇過最恐怖的案例。一名酒保因為與友人發生爭執，被推入積聚沸水的人孔蓋當中，整個人遭到「活生生煮死」，遺體被撈起時內臟幾乎已經熟透，當時的畫面讓她無法釋懷。

他跟AI聊天聊到「弒母後自殺」

他跟AI聊天聊到「弒母後自殺」

范斯：隨時準備好「接任總統」

范斯：隨時準備好「接任總統」

英媒：川普提解放軍駐烏克蘭維和　美官員澄清

英媒：川普提解放軍駐烏克蘭維和　美官員澄清

馬克宏警告「普丁戲弄川普」　白宮駁斥荒謬

馬克宏警告「普丁戲弄川普」　白宮駁斥荒謬

關鍵字：

川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

風田宣布結婚！　

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面