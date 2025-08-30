「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

▲X上近日一直瘋傳謠言「川普死了」（Trump Is Dead）。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合外電

X上近日一直瘋傳謠言「川普死了」（Trump Is Dead），該話題可以追溯到美國副總統范斯（JD Vance）27日接受《今日美國》採訪時表示如果發生悲劇，他已經準備好成為下一任美國總統。加上川普手上出現了瘀傷的照片也引起廣泛討論，導致外界對川普健康狀況的猜測與質疑。

▲TRUMP IS DEAD登上X流行趨勢。（圖／翻攝X）



綜合外媒報導，川普周六在社媒上火了，此次並非是因為他的政治舉動、宣布關稅或即興言論，而是川普的健康狀況早已成為人們關注的焦點，加上川普已經兩天沒有公開露面，網路上有很多關於他身處何處的猜測。「川普死了」一詞席捲社交媒體平台，這句話在X上迅速走紅，超過15萬則貼文tag該短語，引發了網友的熱烈討論，促使他們瘋狂瀏覽網頁尋求澄清。

▲美國副總統范斯（JD Vance）與川普。（圖／路透）



報導指出，美國副總統范斯的言論引發了討論，因他透露如果發生「可怕的悲劇」，他已做好準備接任總統，並強調不排除發生不可預見事件的可能性，范斯發表這番言論的時機引發了政界的關注，也讓許多人將此事與川普右手上的明顯瘀傷連結起來。

▲美國總統川普被拍到手背大面積瘀青。（圖／路透）



川普日前公開亮相時，被拍到手背出現大範圍瘀青，甚至曾有塗粉底掩飾的跡象，引發外界揣測。白宮後來對此已經出面闢謠，證實川普確診「慢性靜脈功能不全」（chronic venous insufficiency），這是一種常見的靜脈疾病。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）當時也曾說過，川普右手手背瘀傷、腿部腫脹之後，接受了醫學檢查，並且得出上述診斷結果。

川普今年6月迎來79歲生日，長期以來他的健康狀況一直備受關注，隨著照片顯示他手部瘀傷、腿部腫脹，也引發外界的擔憂，如今加上范斯的一番言論，讓「川普死了」（Trump Is Dead）在網路上引起討論，也足見川普的一言一行都極受世界關注。