79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

▲川普在謠言「川普已死」盛傳後，首度現身。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

過去幾天網路盛傳美國總統川普已經死亡，他於8月30日首度公開現身，直接打破了謠言。他當天與18歲的孫女凱伊（Kai Trump）及12歲的孫子史賓賽（Spencer Trump）一同出現在白宮南草坪，準備展開家庭高爾夫行程。

這次公開露面正值「川普已死」（Trump Is Dead）與「川普在哪裡？」（Where Is Trump?）兩個話題在社群平台X上瘋傳，引發外界高度關注。此前副總統范斯（J.D. Vance）接受《今日美國》（USA Today）訪問時提及總統健康議題，間接引發討論。

范斯當時表示，「的確，意外可能發生；但我非常有信心，美國總統的身體狀況良好，能順利完成任期，並繼續為美國人民做出卓越貢獻。」他補充道，「若不幸有重大變故，我這200天來的歷練，將成為最好的實務訓練。」

川普30日身穿白色Polo衫、黑色長褲與標誌性的紅色「讓美國再次偉大」帽子，隨後搭乘總統車隊前往位於維吉尼亞州史特林市的川普國家高爾夫俱樂部，上午9時許抵達。

針對外界對川普健康狀況的疑慮，白宮此前也曾做出說明；川普本周稍早被拍到手上出現瘀青，引起猜測。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，瘀青源於「總統幾乎每天都在握手，導致皮膚出現輕微不適。」

白宮醫師巴巴雷拉（Sean Barbarella）於7月發出備忘說明，稱瘀青與「頻繁握手及服用阿斯匹靈」有關，後者為常見的心血管預防用藥。

同月，川普也被診斷出患有「慢性靜脈功能不全」，原因是在公開場合中被拍到腳踝腫脹。巴巴雷拉指出，這是「在70歲以上族群中相當普遍且無害的症狀」，強調川普「整體健康狀況依舊良好」。