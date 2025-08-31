　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

▲川普在謠言「川普已死」盛傳後，首度現身。（圖／路透，下同）

▲川普在謠言「川普已死」盛傳後，首度現身。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

過去幾天網路盛傳美國總統川普已經死亡，他於8月30日首度公開現身，直接打破了謠言。他當天與18歲的孫女凱伊（Kai Trump）及12歲的孫子史賓賽（Spencer Trump）一同出現在白宮南草坪，準備展開家庭高爾夫行程。

這次公開露面正值「川普已死」（Trump Is Dead）與「川普在哪裡？」（Where Is Trump?）兩個話題在社群平台X上瘋傳，引發外界高度關注。此前副總統范斯（J.D. Vance）接受《今日美國》（USA Today）訪問時提及總統健康議題，間接引發討論。

范斯當時表示，「的確，意外可能發生；但我非常有信心，美國總統的身體狀況良好，能順利完成任期，並繼續為美國人民做出卓越貢獻。」他補充道，「若不幸有重大變故，我這200天來的歷練，將成為最好的實務訓練。」

▲▼川普在謠言「川普已死」盛傳後，首度現身。（圖／路透）

川普30日身穿白色Polo衫、黑色長褲與標誌性的紅色「讓美國再次偉大」帽子，隨後搭乘總統車隊前往位於維吉尼亞州史特林市的川普國家高爾夫俱樂部，上午9時許抵達。

針對外界對川普健康狀況的疑慮，白宮此前也曾做出說明；川普本周稍早被拍到手上出現瘀青，引起猜測。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，瘀青源於「總統幾乎每天都在握手，導致皮膚出現輕微不適。」

白宮醫師巴巴雷拉（Sean Barbarella）於7月發出備忘說明，稱瘀青與「頻繁握手及服用阿斯匹靈」有關，後者為常見的心血管預防用藥。

同月，川普也被診斷出患有「慢性靜脈功能不全」，原因是在公開場合中被拍到腳踝腫脹。巴巴雷拉指出，這是「在70歲以上族群中相當普遍且無害的症狀」，強調川普「整體健康狀況依舊良好」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區準備普渡拜拜　6歲男童突10樓墜下亡
快訊／ 川普現身了！　打破瘋傳死訊謠言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

防台灣有事！日本熊本部署1000公里長程飛彈　計畫也部署在沖繩

來不及彈射！波蘭F-16戰機彩排特技墜毀　資深飛行員少校殉職

烏克蘭前國會議長遭刺殺「身中數槍」亡　澤倫斯基證實死訊

氣象正妹主播疑「無罩上陣」胸前凸兩點　照片瘋傳IG粉絲猛增

遺體被撈起「內臟已熟透」！美男墜下水道　絕望哀號遭煮死

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

大谷前翻譯簽賭黑幕曝光　合作莊家遭判刑：我很後悔

新生女嬰喪命！　大阪小情侶「不敢告訴家人」塞垃圾袋打結悶死

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【邊哄兒邊求情】6個月男嬰車禍卡車縫 通緝犯爸崩潰求警：你們嚇到他了！

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

防台灣有事！日本熊本部署1000公里長程飛彈　計畫也部署在沖繩

來不及彈射！波蘭F-16戰機彩排特技墜毀　資深飛行員少校殉職

烏克蘭前國會議長遭刺殺「身中數槍」亡　澤倫斯基證實死訊

氣象正妹主播疑「無罩上陣」胸前凸兩點　照片瘋傳IG粉絲猛增

遺體被撈起「內臟已熟透」！美男墜下水道　絕望哀號遭煮死

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

大谷前翻譯簽賭黑幕曝光　合作莊家遭判刑：我很後悔

新生女嬰喪命！　大阪小情侶「不敢告訴家人」塞垃圾袋打結悶死

影／集裝箱自己走！天津港無人自動化　全球首個「智慧零碳」碼頭

高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

午後變天！　雨最大地區曝

指數高原期波動加大　基本面兼具永續性工具提供解方

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

高鐵「坐臥走道」不聽勸可拒載！9月新制懶人包　博愛座改優先席

超商連3天「軍人節優惠」全店85折　全聯「咖啡免費喝」購物75折

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

防台灣有事！日本熊本部署1000公里長程飛彈　計畫也部署在沖繩

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

來不及彈射！波蘭F16資深飛行員少校殉職

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

烏克蘭前國會議長遭刺殺　澤倫斯基證實死訊

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

30多年前埋下！黛妃「時空膠囊」意外曝光

川普關稅被判「越權違法」　原因一次看懂

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」

更多熱門

相關新聞

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

美國法醫梅利尼克（Judy Melinek）近日分享工作的2年內，遇過最恐怖的案例。一名酒保因為與友人發生爭執，被推入積聚沸水的人孔蓋當中，整個人遭到「活生生煮死」，遺體被撈起時內臟幾乎已經熟透，當時的畫面讓她無法釋懷。

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

他跟AI聊天聊到「弒母後自殺」

他跟AI聊天聊到「弒母後自殺」

范斯：隨時準備好「接任總統」

范斯：隨時準備好「接任總統」

英媒：川普提解放軍駐烏克蘭維和　美官員澄清

英媒：川普提解放軍駐烏克蘭維和　美官員澄清

關鍵字：

川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

范斯：隨時準備好「接任總統」

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

趙露思新公司名稱藏爆笑諧音梗

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

日本千萬級YouTuber結婚！曾陷劈腿大胃王風波

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

台女星「50元買台積電」32歲就退休！

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面