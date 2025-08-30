被貓抓傷險截肢！寵物美容師「手指整塊化膿」　恐怖感染照曝

▲寵物美容師提醒，即使只是被動物輕微抓傷也不可以大意，應隨時注意是否引發感染。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

泰國一名專業寵物美容師日前在工作時不慎遭貓咪抓傷，他本來並未在意，怎知手指卻嚴重化膿感染，甚至差點面臨截肢命運，所幸及時就醫，動手術將膿液清除，才並未惡化。他也分享了自己手指化膿的照片提醒貓奴，即使不是被貓咪咬，只是輕微抓傷也可能造成嚴重感染，務必多加注意。

根據khaosod報導，泰國一名寵物美容師在臉書粉絲專頁「Ministry of Cat」分享了自己的經歷，隨即引發熱烈討論。他除了是一名美容師外，自己也有飼養貓咪，因此生活中經常接觸到貓咪，然而沒想到，卻因為一個小小的抓傷，讓他差點失去手指。他也提醒其他飼主，決不可以輕忽動物抓傷或咬傷的感染風險。

這名美容師28日發文指出，「3天前我醒來時，發現右手小指疼痛難耐，起初以為只是指甲倒插引發的甲溝炎，心想一下就會好了，所以就放任不管。沒想到1天後疼痛加劇，並開始出現膿點。直到第2天化膿範圍擴大，痛到無法忍受，我才緊急跑到醫院就診。」

醫師問診時曾詢問他受傷的原因，寵物美容師表示，自己並沒有被動物咬到，不過也向醫師表示，自己是寵物美容師，且家中飼養貓咪。由於他並沒有被貓咪咬傷的印象，因此醫師研判，很有可能是遭不小心被貓咪抓傷。醫生直言，即使是看似微小的抓痕也可能引發嚴重感染。

經檢查後，醫師判定感染情況嚴重，必須立即進行手術清創。該美容師事後回憶道，「手術時醫師告訴我化膿量非常多，必須全部刮除乾淨」，整個療程需要連續7天每日換藥處理。他直言，「我差一點就要失去這根手指了。」

因此事發後，該名寵物美容師在社群平台發文分享經歷，希望提醒其他寵物飼主，務必提高警覺，無論是家養動物或是流浪動物，一旦被抓傷絕不可以大意，如果傷口有任何異常，務必立即就醫。