疑「威而鋼混大麻」！36歲澳男玩太嗨　暴斃普吉島飯店床上

▲澳洲一名男子疑似藥物過量陳屍於普吉島的飯店客房內。（圖／翻攝自普吉島新聞）



記者王佩翊／編譯

澳洲一名36歲男子27日下午被發現陳屍於泰國普吉島查龍區某飯店房間內，警方獲報趕往現場時，男子躺在床上一動也不動，由於屍體上沒有遭到攻擊的痕跡，因此暫時排除謀殺可能性。不過現場也發現大量威而鋼、安眠藥、大麻以及酒精，不排除是吸食過量致死。

根據《普吉島新聞》報導，飯店員工27日下午2時30分發現這名澳洲籍男子一動不動地躺在客房內的床上，隨即報警。警方趕抵現場後，並未在死者身上發現外傷或暴力攻擊痕跡，排除他殺可能性，並且初步研判是藥物過量致死，目前已將遺體送往瓦奇拉普吉醫院進行解剖驗屍。

警方在房間內發現多項可疑物品，包括威而鋼、安眠藥、大麻以及酒精等物質，而這些藥物與酒精的混合使用，很可能就是導致男子猝死的主因，但確切死因仍需等待進一步檢驗結果。

查龍警方已通知澳洲駐泰國領事館，並持續詢問飯店員工、調閱監視器畫面，同時蒐集證據，直到驗屍結果出爐。

據了解，事發飯店位於普吉島被稱為健身街的塔伊德巷（Soi Ta-iad），此處以健身營、泰拳以及水療中心等設施聞名。飯店表示將全力配合警方調查，包括提供監視器畫面和相關證據。

值得注意的是，這並非近期第一起澳洲旅客在普吉島猝死案例。7月23日同樣也有一名21歲澳洲籍男子被發現陳屍於普吉島北部一間飯店的客房內，就在他原定返國的前一天。該名男子7月20日入住，原定24日退房，卻在23日上午10時左右被發現死亡。