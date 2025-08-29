泰女猝逝巴士座位上　全車乘客抵達才知「3小時全程伴屍」

▲泰國長途巴士抵達終點站時，車上卻傳出乘客已經猝逝的消息；警方與醫療人員到場調查，確認婦人已經死亡數小時。（翻攝自Thaiger）

圖文／鏡週刊

丈夫心碎曝最後通話！泰國一名46歲婦人搭上長途巴士，準備展開超過700公里的旅程，未料車程近12小時後，司機才驚覺她早已在座位上猝逝。突如其來的悲劇，讓全車乘客與家屬都陷入震驚與哀痛。

據《Thaiger》報導，這名婦人名叫馬納薩南（音譯，Manatsanan）。她於前天（27日）晚間7點半，從四色菊府（Sisaket）搭乘長途巴士，準備前往700公里外的碧武里府（Phetchaburi）。

然而在翌日早上7點左右，巴士抵達終點站前的一處百貨公司時，司機尼蘭（Niran）注意到她始終沒有動靜，上前查看後驚覺，她早已沒有生命跡象。

警方與醫療人員接獲通知後趕抵現場，研判她至少已經過世3小時以上。消息傳出後，讓同車乘客瞬間感到驚愕。

馬納薩南的丈夫索邁（Sommai）悲痛表示，妻子原本就有腎臟病、糖尿病、高血壓與貧血等慢性病史，近期才剛從四色菊府的一家醫院出院。雖行前他極力勸阻妻子不要遠行，但馬納薩南仍堅持成行。

「她上車前，我們還有通過電話聊了一下，沒想到隔天我再打電話想告訴她要去接她，卻是司機接起來，告訴我她已經過世了。」索邁哽咽地說。

經醫療人員檢查，馬納薩南的死因為「急性腎衰竭」，與她先前的病史相符。她的家屬對此並無疑義，計畫在領回遺體後將她送回家鄉安葬。



