快訊／泰國總理貝東塔「立即解除職務」　憲法法庭裁定違憲

▲泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）涉入與柬埔寨參議長洪森（Hun Sen）的通話錄音風波，先前已被指控違反倫理標準而停職。憲法法庭今（29）日最新裁定貝東塔違憲、即刻解職，預料引發政治動盪。

路透社、曼谷郵報等外媒報導，隨著貝東塔被判違反憲法第160條規定的部長倫理標準，她立即失去總理資格，內閣必須總辭，代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）也將繼續暫代職務，直到新內閣成立。

貝東塔是前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的幼女，一度以37歲的年齡成為泰國最年輕總理，但如今也成為17年來第5位遭法院罷黜的總理。

▲通話錄音外流後，泰國上萬民眾發起抗議活動，要求貝東塔下台。（圖／路透）



此案源於今年6月洩露的電話錄音，當時泰柬邊境衝突一觸即發，貝東塔卻疑似在通話中對洪森示弱，引發國內民眾憤怒和抗議。儘管她已公開道歉，宣稱此舉是為了緩和局勢、拯救生命，大批參議員仍向議長提交請願書，要求將此事提交憲法法庭裁決。

事實上，即使貝東塔順利過關，她的聯合政府仍面臨信任危機。泰國國家發展管理研究所民調（Nida Poll）顯示，通話錄音風波後，政府支持度持續下滑，加上經濟困境、家庭債務飆升、經濟成長放緩，都對政府穩定性構成威脅。

接下來，國會必須重新選出新總理，候選人包括為泰黨的77歲前檢察總長猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）、退休政治人物前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）、自豪泰黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）。

朱拉隆功大學政治學者斯蒂通（Stithorn Thananithichot）說，「任命新總理將會非常困難，而且可能需要很長一段時間。要讓各方利益保持一致並不容易。（執政黨）為泰黨處於不利地位，討價還價的權力（power），屬於為泰黨以外的各方。」