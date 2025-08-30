　
地方 地方焦點

台南慢壘邀請賽登場！　媒體、議員、旅遊、公校4隊同場尬球技

▲台南媒體、議員、旅遊公會、高師大校友4隊齊聚嘉藥棒球場慢壘邀請賽，同場尬球技。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南媒體、議員、旅遊公會、高師大校友4隊齊聚嘉藥棒球場慢壘邀請賽，同場尬球技。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣全民慢速壘球運動，台南市媒體壘球聯隊（南媒聯）30日於嘉南藥理大學棒球場舉辦慢壘邀請賽，媒體、議員、旅遊公會及高師大校友等4隊齊聚同場較勁，記者與議員們難得換上球衣，在球場上一較高下，場面熱鬧。

▲台南媒體、議員、旅遊公會、高師大校友4隊齊聚嘉藥棒球場慢壘邀請賽，同場尬球技。（記者林東良翻攝，下同）

此次賽事邀請南媒聯、市議會議員聯隊、台南旅行公會壘球隊與高雄師範大學校友隊同場切磋，並由嘉南藥理大學校長張翊峰、台南市新聞處處長蘇恩恩擔任投、捕手開球揭幕。張翊峰表示，嘉藥長年提供棒壘球場地給各大賽事，也擁有優秀的運動管理系，期盼透過此次邀請賽，讓全民運動更普及，各隊球員盡情享受聯誼時光。

▲台南媒體、議員、旅遊公會、高師大校友4隊齊聚嘉藥棒球場慢壘邀請賽，同場尬球技。（記者林東良翻攝，下同）

南媒聯總幹事賴冠彰指出，議員與記者平時工作繁忙，能趁此次邀請賽走出戶外、保持運動習慣，並與各界交流十分難得。此次更有李宗翰、蔡筱薇、朱正軒、周嘉韋、陳皇宇、李啟維、黃肇輝、李宗霖等8位議員親自參賽。賽事也獲台南市電子媒體協會、嘉南藥理大學、小北百貨、府城長照集團等支援，共同推廣健康運動。

▲台南媒體、議員、旅遊公會、高師大校友4隊齊聚嘉藥棒球場慢壘邀請賽，同場尬球技。（記者林東良翻攝，下同）

議員朱正軒表示，慢速壘球是熱門的全民運動，也讓市民看到台南有許多優良棒壘球場；議員們會持續關注運動環境改善。李宗霖笑說，很開心參與這場輕鬆又趣味的行程，希望大家越來越健康。陳皇宇則打趣：「首場就被媒體聯隊對海K，下次一定要贏！」

▲台南媒體、議員、旅遊公會、高師大校友4隊齊聚嘉藥棒球場慢壘邀請賽，同場尬球技。（記者林東良翻攝，下同）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

沖繩航程短且便宜好買，是親子出國勝地之一。一名網友笑稱，媽媽在美麗海水族館想找一種魚，用台語脫口而出一句「係底ㄉㄨㄟˇ？」結果旁邊遊客熱情回應，「底加啦！」這一幕讓原PO笑到不行，直呼「沖繩現在應該有80%是台灣人？」引發眾多網友也笑回，「去年去沖繩，我還以為我只是去了台灣外島」。

炸油引燃排煙管！台南民宅火警急滅消防局籲裝火災警報器

炸油引燃排煙管！台南民宅火警急滅消防局籲裝火災警報器

日本安中市長首訪台南黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

日本安中市長首訪台南黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

七夕最浪漫新地標！新光三越小北店開幕成台南約會首選

七夕最浪漫新地標！新光三越小北店開幕成台南約會首選

台南麻豆文旦18公噸銷加拿大堅持品質讓台灣味走向國際

台南麻豆文旦18公噸銷加拿大堅持品質讓台灣味走向國際

