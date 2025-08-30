台南慢壘邀請賽登場！　媒體、議員、旅遊、公校4隊同場尬球技

▲台南媒體、議員、旅遊公會、高師大校友4隊齊聚嘉藥棒球場慢壘邀請賽，同場尬球技。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣全民慢速壘球運動，台南市媒體壘球聯隊（南媒聯）30日於嘉南藥理大學棒球場舉辦慢壘邀請賽，媒體、議員、旅遊公會及高師大校友等4隊齊聚同場較勁，記者與議員們難得換上球衣，在球場上一較高下，場面熱鬧。

此次賽事邀請南媒聯、市議會議員聯隊、台南旅行公會壘球隊與高雄師範大學校友隊同場切磋，並由嘉南藥理大學校長張翊峰、台南市新聞處處長蘇恩恩擔任投、捕手開球揭幕。張翊峰表示，嘉藥長年提供棒壘球場地給各大賽事，也擁有優秀的運動管理系，期盼透過此次邀請賽，讓全民運動更普及，各隊球員盡情享受聯誼時光。

南媒聯總幹事賴冠彰指出，議員與記者平時工作繁忙，能趁此次邀請賽走出戶外、保持運動習慣，並與各界交流十分難得。此次更有李宗翰、蔡筱薇、朱正軒、周嘉韋、陳皇宇、李啟維、黃肇輝、李宗霖等8位議員親自參賽。賽事也獲台南市電子媒體協會、嘉南藥理大學、小北百貨、府城長照集團等支援，共同推廣健康運動。

議員朱正軒表示，慢速壘球是熱門的全民運動，也讓市民看到台南有許多優良棒壘球場；議員們會持續關注運動環境改善。李宗霖笑說，很開心參與這場輕鬆又趣味的行程，希望大家越來越健康。陳皇宇則打趣：「首場就被媒體聯隊對海K，下次一定要贏！」