台南麻豆文旦18公噸銷加拿大　黃偉哲：堅持品質讓台灣味走向國際

▲台南麻豆文旦18公噸銷往加拿大，黃偉哲市長出席封櫃儀式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆文旦再度登上國際舞台！台南市政府今年成功將18公噸優質文旦銷往加拿大，趕在中秋佳節前送達海外市場，讓僑胞和國際消費者都能共享最具台灣代表性的柚香滋味。

台南市長黃偉哲29日出席外銷加拿大封櫃儀式時表示，今年麻豆文旦因颱風和淹水影響，產量較往年減少，但在果農努力下仍能出口，格外珍貴。他強調，外銷不僅是讓文旦走向加拿大，更要拓展到東南亞、日本等地，藉由國際市場帶動內銷，達到「農民增收、消費者品嚐優質文旦」的雙贏目標。

黃偉哲也特別呼籲，業者一定要堅持產地來源，不能以外地文旦混充，以免動搖消費者對台南文旦的信任。他感謝合作社多年來的努力，讓麻豆文旦能逐步建立海外口碑，成為台灣農產的金字招牌。

麻佳果菜運銷合作社主席範文山則指出，今年雖然產量大減，但合作社仍堅持品質嚴格把關，守住「產地直送」承諾，確保每一顆送到消費者手上的文旦都是真材實料。同時，透過與新竹物流長期合作，讓精品文旦能安全送達，讓團圓的甜美不因天災缺席。

農業局長李芳林補充，台南市文旦種植面積達1060公頃，佔全台29%，是全台最大產區。今年每一顆台南文旦都得來不易，呼籲消費者一定要把握中秋時節限定的清香甘甜。

今日記者會，市議員陳秋宏、吳通龍親自出席，立委陳亭妃、林俊憲、郭國文也派代表到場力挺，展現各界對麻豆文旦的支援。