日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

▲原PO與家人去沖繩遊玩，結果碰到一堆台灣人。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

沖繩航程短且便宜好買，是親子出國勝地之一。一名網友笑稱，媽媽在美麗海水族館想找一種魚，用台語脫口而出一句「係底ㄉㄨㄟˇ？」結果旁邊遊客熱情回應，「底加啦！」這一幕讓原PO笑到不行，直呼「沖繩現在應該有80%是台灣人？」對此，有網友坦言，「全日本我最不喜歡去沖繩，感覺根本沒出國！」

一名網友在Threads爆笑直問，「沖繩現在應該有80%是台灣人？」因為她與家人去美麗海水族館時，媽媽走到一半用台語問她「這魚在哪怎麼找不到？係底ㄉㄨㄟˇ？」

正當原PO準備尋找目標時，一旁的好心遊客也用台語回應，「底加啦！」讓原PO哭笑不得。

底下網友也笑回，「上次去沖繩吃敘敘苑的時候，只有店員是日本人，裡面全部的客人都是台灣人」、「八月初去石垣島，整個島上都是台灣人，路邊的阿北也用台語在聊天」、「男友媽在築地市場肩膀不小心撞到路人，很順口的說了一句拍謝，路人竟回毋要緊」、「去年去沖繩，我還以為我只是去了台灣外島」、「所以全日本我最不喜歡去沖繩，因為感覺自己根本沒出國」。

一名網友更分享，「我是住在沖繩的台灣人，我工作的地方隔壁是飯店，我每次下班到樓下，或是到旁邊的便利商店，都是聽到台灣的中文跟台語，我都瞬間覺得我到底在哪裡」。