七夕最浪漫新地標！　新光三越小北店開幕成台南約會首選

▲新光三越台南小北門店七夕開幕，試營運首日即湧入5萬人潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

七夕情人節，台南迎來最新百貨地標！「新光三越台南小北門店」29日正式開幕，甫試營運即湧入5萬人潮，人氣品牌與限定活動引爆搶購熱潮，成為府城最夯的約會新去處。

台南市議員李宗霖指出，不同於台北信義區的新光三越以「A9、A11」等商業街廓編號命名，台南的新光三越則取材自老地名，如小西門店、南紡、小北門店等。這種命名方式，讓商場與城市文化緊密連結，更凸顯台南延續在地文化記憶的精神。

李宗霖說，小北門店的啟用恰逢「府城建城300年」紀念活動，為古地名注入新的時代意涵。「文化不是高掛在標語上的口號，而是透過生活場域被延續的共同記憶。這正是台南能成為文化古都的關鍵。」他並期待未來更多公共建設與商業據點能延續這份精神，讓現代發展與傳統文化共鳴。

據了解，小北門店29日正式試營運，現場人潮盛況空前。開幕即便是平常日，館內仍擠滿排隊民眾，預計至晚間10時將突破5萬人次入館。館內主打多項人氣品牌，包括日系超市 LOPIA、寶可夢中心、泡泡瑪特與多間獨家餐廳。首3日限定的「LOPIA祈福米」滿額贈活動更引發搶領潮，500份限量在開店半小時內兌換一空。

新光三越台南小北門店的開幕，不僅帶動北區百貨消費力道，更象徵府城百貨新版圖的再升級。