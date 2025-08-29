炸油引燃排煙管！台南民宅火警急滅　消防局籲裝火災警報器

▲台南北區開元路一處民宅廚房發生火警，消防局迅速出動撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區開元路一處4樓RC結構民宅，29日下午3時多發生廚房火警，消防局獲報後，立即出動11輛消防車、21名消防人員前往搶救，抵達現場後以細水霧滅火，火勢僅6分鐘即撲滅，所幸無人傷亡。

據了解，起火點為廚房炸油處。屋主表示，當時正在烹調時突然冒出火花，引燃排煙風管並迅速延燒，幸好第一時間全數人員逃出並報案，才未釀成傷害。

消防人員勘查後發現，該建築並未安裝住宅火災警報器，現場隨即向屋主宣導加裝的重要性。消防局長李明峯指出，根據內政部消防署統計，廚房是最常見的火警起火點，主要因烹飪時爐火未關，導致食物焦化或湯汁溢出，進而引發火警甚至氣爆風險。他呼籲民眾務必養成「人離火滅火」的習慣，並優先選購具備「溫度偵測」、「時間異常自動遮斷」功能的爐具。

市長黃偉哲也強調，台南舊公寓與透天厝數量龐大，普遍缺乏完善的消防設備，更凸顯安裝住宅用火災警報器的重要性。警報器可在偵測濃煙與高溫時即時發出警示，爭取寶貴逃生時間，有效降低火災事故的傷亡風險。

消防局提醒，防火安全人人有責，落實防火措施、安裝警報器，才是守護家庭與財產的最佳方式。