國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列取消「人道暫停」戰火持續　加薩北部恐陷全面飢荒危機

▲▼在以色列襲擊下，巴勒斯坦人從加薩市的一個地區逃往另個地區。（圖／路透）

▲在以色列襲擊下，巴勒斯坦人從加薩市的一個地區逃往另個地區。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列軍方29日宣布不再暫停對加薩市的攻擊，結束允許人道援助物資進入的「局部戰術性暫停」，此舉引發外界憂慮將使已陷入嚴重飢荒的加薩北部情勢惡化。隨著地面行動準備推進，以軍加大對加薩市的火力，國際人道組織與多個歐洲國家紛紛警告，此次軍事升級將對數十萬巴勒斯坦平民帶來災難性後果，掀起強烈反彈。

根據《衛報》，以色列國防軍透過聲明指出，自29日上午起，加薩市全境被列為「危險戰鬥區」，不再適用暫停攻擊的規定。不過，雖然全加薩已有8成地區被納入撤離令，以軍並未要求加薩市民眾全面撤離。聯合國則指出，僅過去一週已有約2.3萬人逃離加薩市，但仍有大量居民選擇留下。

加薩衛生部表示，過去24小時內已有5人因營養不良死亡，另有59人死於以軍空襲。援助組織批評，以方並未事先通知結束暫停的決定，當地衛生單位也坦言，若所有居民被迫南撤，他們無力應對龐大需求。

事實上，在國際社會關切下，以色列先前曾允諾每天暫停部分戰鬥，並稍微放寬援助封鎖，但相關措施僅能減緩飢荒惡化，未能扭轉局勢。如今以軍坦克已逼近加薩市郊，澤圖恩（Zeitoun）社區更在近週來幾乎被夷為平地。

軍方強調，當前攻擊只是全面行動的「初步階段」。然而，有報導指出，以軍高層仍與以色列總理納坦雅胡存在分歧，質疑軍隊是否有足夠能力執行長期作戰。國內也有輿論批評，擔心軍事升級不僅威脅仍存活的人質，也將對疲憊的士兵造成嚴重負擔。

以軍29日並宣布，尋獲在巴勒斯坦激進武裝恐怖組織哈瑪斯襲擊中遇害的55歲人質伊蘭•魏斯（Ilan Weiss）與另一名未具名人質的遺體。這起襲擊造成約1200人死亡、251人遭綁架，至今仍是這場衝突的導火線。

歐洲多國外交部長隨後發表聯合聲明，譴責以軍在加薩市持續擴大軍事存在，並反對建立永久駐軍計畫。當地宗教機構則強調，對許多體弱或營養不良的人來說，撤離形同「死刑判決」，因此約有440人在加薩聖家堂堅持避難不願離開。

加薩衛生單位統計，23個月以來已有超過6.3萬名巴勒斯坦人死亡，其中大多為平民。儘管國際調停方透露哈瑪斯已接受一份停火方案，但以色列官員至今未正式回應。美國特使史蒂夫•威特考夫（Steve Witkoff）則預估，這場戰爭可能會拖至今年底才結束。

衛星影像！加薩市近郊　已被炸成瓦礫

衛星影像！加薩市近郊　已被炸成瓦礫

以色列國防軍（IDF）宣布即將對加薩市（Gaza City）發動新一波攻勢，但最新衛星影像顯示，近郊的宰屯區（Zeitoun）已徹底淪為廢墟，原本林立的建築物變成瓦礫堆，就連臨時搭建的帳篷營地也消失無蹤。

俄軍大規模空襲基輔　兒童等21人淪焦屍

俄軍大規模空襲基輔　兒童等21人淪焦屍

聯合國主管親赴加薩：絕望感正在蔓延

聯合國主管親赴加薩：絕望感正在蔓延

聯合國安理會呼籲加薩即刻停火！　唯獨美國噤聲

聯合國安理會呼籲加薩即刻停火！　唯獨美國噤聲

聯合國譴責以軍轟炸醫院：必須伸張正義

聯合國譴責以軍轟炸醫院：必須伸張正義

