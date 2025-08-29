聯合國主管親赴加薩　目睹慘況悲「絕望在蔓延」

▲以哈戰爭爆發至今，加薩面臨的饑荒問題日益嚴重。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

加薩地區自從以哈戰爭爆發後，飢荒情況越演越烈，聯合國世界糧食計劃署（WFP）執行主任馬侃（Cindy McCain）28日表示，她日前親自前往加薩，發現當地已瀕臨崩潰，絕望感正在蔓延，呼籲盡快恢復由200個援糧站組成的救濟網路。

馬侃日前親自前往加薩走廊視察，在汗尤尼斯（Khan Yunis）、迪爾巴拉（Deir el-Balah）的保健診所探訪了當地的接受兒童營養服務的病患，並跟許多流離失所、每日為了尋找食物而苦苦掙扎的母親進行交談，她悲痛說，加薩正瀕臨崩，絕望感正在蔓延，「我親眼目睹了一切」。

馬侃還說，她在當地看見了太多正在接受重度營養不良治療的孩童，也看過這些孩童健康時的照片「他們已經面目全非」。她表示，如今當務之急，是必須盡快恢復由200個援糧站、社區廚房組成的糧食救濟網路，才能有效救援當地最脆弱的群體。

以色列今年3月開始切斷加薩所有的物資供應，儘管5月解除封鎖卻仍有限制，理由是為了防止物資流入武裝組織手中，加上近期以色列決定全面「接管」加薩，以軍不斷在當地進行軍事行動，試圖徹底剷除巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas），導致當地人道危機進一步惡化。