國際

聯合國安理會呼籲加薩即刻停火！　唯獨美國噤聲

▲以色列國防軍先前對加薩市夏提難民營發動空襲。（圖／路透）

▲以色列國防軍先前對加薩市夏提難民營發動空襲。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

聯合國安全理事會除了美國以外的所有會員國，於27日共同召開記者會，齊聲呼籲加薩地區即刻停火，並對當地日益嚴重的「人為性飢荒」表達深切憂慮。這場聯合發聲顯示，美國在加薩問題上的孤立立場日益鮮明。

「我們對上周五公布的加薩糧食安全數據感到極度不安與痛心」，蓋亞那（Guyana）常駐聯合國副代表帕薩德（Trishala Persaud）表示，「這是中東地區首次被官方確認爆發飢荒。每日都有更多人因營養不良死亡，其中許多是兒童。」

站上發言台的還包括斯洛維尼亞、阿爾及利亞、中國、丹麥、法國、希臘、巴基斯坦、巴拿馬、南韓、俄羅斯、獅子山共和國、索馬利亞與英國等多國代表，顯示對以色列在加薩行動的不滿與關切已跨越地區與政治陣營。

帕薩德強調，「這是一場人為造成的危機。以飢餓作為戰爭武器，明確違反國際人道法。」

斯洛維尼亞副常任代表德羅比奇（Ondina Drobic）進一步補充，這些國家共同呼籲，立即在加薩停火，釋放所有剩餘人質；以色列應全面開放人道救援通道，並撤回對加薩市展開進一步攻擊與佔領的計畫。

「人道緊急情勢必須立刻處理，以色列必須改變方向，」德羅比奇表示，「我們已經看見，在停火期間可以達成什麼成果。」

08/26 全台詐欺最新數據

