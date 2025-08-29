　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

▲▼烏克蘭向現代Rotem購買的HRCS2列車，慘遭俄軍無人機襲擊。（圖／路透）

▲烏克蘭向現代Rotem購買的HRCS2列車，慘遭俄軍無人機襲擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭首都基輔於當地時間28日凌晨遭俄羅斯發動大規模空襲，官員證實至少21人死亡，其中包括4名兒童。這是俄軍自全面入侵以來對烏克蘭展開的第二大規模空襲，除民宅嚴重受損外，歐盟與英國文化協會的建築物也遭波及，引發國際強烈譴責。

根據《CNN》，烏克蘭空軍表示，俄羅斯一夜之間出動629件空襲武器，包含598架無人機與31枚飛彈，對基輔及多處地區展開大規模攻擊。基輔市軍事行政局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）指出，死者中包括2歲、14歲與17歲兒童。

俄羅斯國防部聲稱，攻擊目標是烏克蘭軍工產業與軍事空軍基地，並使用「高精度武器」。不過烏方指出，多棟高層住宅、幼兒園、交通設施及數十輛車輛遭摧毀，救援人員徹夜搶救。

▲▼俄羅斯28日透過飛彈與無人機襲擊基輔。（圖／路透）

▲俄羅斯28日透過飛彈與無人機襲擊基輔。（圖／路透，下同）

烏克蘭總統澤倫斯基在X平台發文，痛批這是「可怕且蓄意的平民屠殺」，並直言俄羅斯選擇飛彈而非談判桌，顯示其仍不懼怕後果。他指出，這次攻擊是對國際社會呼籲停火與外交解決的「赤裸裸回應」。

歐盟駐烏克蘭代表團使用的大樓也在襲擊中受損。歐盟執委會主席馮德萊恩怒斥，這再度顯示克里姆林宮會不擇手段恐嚇烏克蘭，甚至將歐盟納入攻擊目標。她已與澤倫斯基及美國總統川普通話，並強調普丁必須坐上談判桌。

美國白宮表示，川普對此「不滿意但不意外」，正密切關注事態發展。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）說，川普希望戰爭結束，但普丁與澤倫斯基也必須展現結束戰爭的意願。

英國首相施凱爾證實，基輔的英國文化協會大樓亦受損，並痛批普丁「殺害兒童與平民，破壞和平希望」。倫敦當局隨後召見俄羅斯大使。西班牙外交部同日也召見俄方代辦，強烈抗議。

▲▼俄羅斯28日透過飛彈與無人機襲擊基輔。（圖／路透）▲▼俄羅斯28日透過飛彈與無人機襲擊基輔。（圖／路透）

襲擊中，不少基輔居民湧入地鐵站避難，經歷長達9小時的空襲警報。當局宣布週五為全市哀悼日，將降半旗並取消娛樂活動。

這場襲擊發生在川普兩週前與普丁面對面會談後，但相關談判進展停滯，澤倫斯基與普丁的雙邊會晤遲遲未能成行。與此同時，俄軍也在烏克蘭東南部奪下兩個村莊，加大對基輔的壓力。

澤倫斯基強調：「俄羅斯選擇繼續殺戮，而不是結束戰爭。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AIT谷立言見了藍綠白！3張合照表情差很大　只有一人面帶微笑
俄軍598架無人機、31枚飛彈狂轟基輔！　兒童等21人淪焦屍
恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通　媽媽目睹崩潰
快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道
考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉
虞書欣七夕直播突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件
颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」
媽媽餵「道歉文」提油救火？2大品牌被點名　深夜悄刪除

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

杜拜公主情定饒舌歌手　身價585億曾IG「三聲休夫」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子：我想騎你的大竹子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

日英防長聯合聲明　重申「台海和平穩定」重要性

輝達財報肯定AI榮景！美股黑翻紅　道瓊、標普創新高

川普的1844億現金收到了　英特爾證實：美國政府正式入股10%

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通　媽媽目睹崩潰尖叫

川普撤電動車補貼！彭博：美電池廠2030年恐爆「產能過剩潮」

聯合國主管親赴加薩　目睹慘況悲「絕望在蔓延」

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

杜拜公主情定饒舌歌手　身價585億曾IG「三聲休夫」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子：我想騎你的大竹子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

日英防長聯合聲明　重申「台海和平穩定」重要性

輝達財報肯定AI榮景！美股黑翻紅　道瓊、標普創新高

川普的1844億現金收到了　英特爾證實：美國政府正式入股10%

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通　媽媽目睹崩潰尖叫

川普撤電動車補貼！彭博：美電池廠2030年恐爆「產能過剩潮」

聯合國主管親赴加薩　目睹慘況悲「絕望在蔓延」

張員瑛擒寶格麗大使頭銜　疊戴扇形珠寶好俏麗

8月29日星座運勢／天蠍工作散漫竟財運大爆！　處女控制脾氣才能遇真愛

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道

柯文哲比「蔡依林9點半」還早睡！　囚車自曝被押原因

虞書欣七夕直播活動突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件

颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」

柯建銘遭黨內勸退　妻淚訴：都75歲了讓他當完這一屆

蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

《創業之聲》重磅升級為《Storys》全新亮相！帶你走進創辦人最真實的故事

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

國際熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子

被川普開除　前Fed理事庫克正式提告了

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

英特爾收到1844億：美政府入股10%

輝達財報肯定AI榮景　道瓊、標普創新高

川普撤電動車補貼！美電池廠2030恐爆產能危機

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

聯合國主管親赴加薩：絕望感正在蔓延

老父拒開冷氣熱死　兒翻出存摺更心痛

櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！

更多熱門

相關新聞

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

《華盛頓郵報》在 8 月 24 日的評論中指出，川普的烏克蘭外交像是一座旋轉木馬──華麗、動態，卻在原地打轉。從阿拉斯加的冰雪舞台到白宮的長廊布景，雙普會與歐洲領袖的列隊，構成了一場接一場的外交劇碼。每一次峰會與記者會宛如煙火，在掌聲與閃光燈中短暫綻放，卻未曾在歷史座標上留下具體的刻痕。

基輔12死48傷！　俄大規模空襲烏克蘭

基輔12死48傷！　俄大規模空襲烏克蘭

烏兵被俄軍割喉活埋　逃亡5天獲救

烏兵被俄軍割喉活埋　逃亡5天獲救

基輔傳爆炸巨響　俄羅斯發動大規模空襲

基輔傳爆炸巨響　俄羅斯發動大規模空襲

俄紅髮女「痛毆2空姐」！恐怖畫面曝

俄紅髮女「痛毆2空姐」！恐怖畫面曝

關鍵字：

國際焦點國際軍武俄羅斯烏克蘭基輔空襲澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面