俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭首都基輔於當地時間28日凌晨遭俄羅斯發動大規模空襲，官員證實至少21人死亡，其中包括4名兒童。這是俄軍自全面入侵以來對烏克蘭展開的第二大規模空襲，除民宅嚴重受損外，歐盟與英國文化協會的建築物也遭波及，引發國際強烈譴責。

根據《CNN》，烏克蘭空軍表示，俄羅斯一夜之間出動629件空襲武器，包含598架無人機與31枚飛彈，對基輔及多處地區展開大規模攻擊。基輔市軍事行政局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）指出，死者中包括2歲、14歲與17歲兒童。

俄羅斯國防部聲稱，攻擊目標是烏克蘭軍工產業與軍事空軍基地，並使用「高精度武器」。不過烏方指出，多棟高層住宅、幼兒園、交通設施及數十輛車輛遭摧毀，救援人員徹夜搶救。

▲俄羅斯28日透過飛彈與無人機襲擊基輔。（圖／路透，下同）

烏克蘭總統澤倫斯基在X平台發文，痛批這是「可怕且蓄意的平民屠殺」，並直言俄羅斯選擇飛彈而非談判桌，顯示其仍不懼怕後果。他指出，這次攻擊是對國際社會呼籲停火與外交解決的「赤裸裸回應」。

歐盟駐烏克蘭代表團使用的大樓也在襲擊中受損。歐盟執委會主席馮德萊恩怒斥，這再度顯示克里姆林宮會不擇手段恐嚇烏克蘭，甚至將歐盟納入攻擊目標。她已與澤倫斯基及美國總統川普通話，並強調普丁必須坐上談判桌。

美國白宮表示，川普對此「不滿意但不意外」，正密切關注事態發展。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）說，川普希望戰爭結束，但普丁與澤倫斯基也必須展現結束戰爭的意願。

英國首相施凱爾證實，基輔的英國文化協會大樓亦受損，並痛批普丁「殺害兒童與平民，破壞和平希望」。倫敦當局隨後召見俄羅斯大使。西班牙外交部同日也召見俄方代辦，強烈抗議。

襲擊中，不少基輔居民湧入地鐵站避難，經歷長達9小時的空襲警報。當局宣布週五為全市哀悼日，將降半旗並取消娛樂活動。

這場襲擊發生在川普兩週前與普丁面對面會談後，但相關談判進展停滯，澤倫斯基與普丁的雙邊會晤遲遲未能成行。與此同時，俄軍也在烏克蘭東南部奪下兩個村莊，加大對基輔的壓力。

澤倫斯基強調：「俄羅斯選擇繼續殺戮，而不是結束戰爭。」