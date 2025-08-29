　
衛星影像曝光！加薩市近郊「已被炸成瓦礫堆」　建築帳棚都沒了

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）宣布即將對加薩市（Gaza City）發動新一波攻勢，但最新衛星影像顯示，近郊的宰屯區（Zeitoun）已徹底淪為廢墟，原本林立的建築物變成瓦礫堆，就連臨時搭建的帳篷營地也消失無蹤。

《紐約時報》刊出行星實驗室（Planet Labs）分別於8月8日、8月25日拍攝的衛星圖像，可見宰屯區飽受烽火摧殘，短短3周內就被變成一片貧瘠的荒地，破壞程度堪比在戰爭中被夷為平地的南部拉法市（Rafah）及北部拜特哈嫩（Beit Hanoun）。

鄰近薩布拉區（Sabra）的33歲居民薩伊菲（Fadl al-Saifi）表示，以軍攻勢規模龐大，「看到朋友家園成為廢墟，令人非常心碎。」過去一周爆炸聲不斷，甚至持續一整天，震動已經成為日常背景噪音。

▲▼加薩走廊北部貝特漢諾（Beit Hanoun）。（圖／路透）

▲▼加薩北部拜特哈嫩（上）和南部拉法（下）也遭烽火重創。（圖／路透）

▲▼加薩走廊南部拉法市（Rafah）。（圖／路透社）

儘管以色列士兵尚未進入加薩市大部分地區，但軍事行動已經在宰屯持續數周，持續轟炸建築物並下令居民撤離。其他衛星影像也顯示，以軍坦克已進駐宰屯區。

以色列國防軍（IDF）表示，進攻加薩市的目標是剷除藏匿地下的哈瑪斯分子與其軍火，並且強調哈瑪斯戰士深入平民生活空間，其行動基於軍事必要性，且符合國際法。

然而，以色列安全內閣成員柯恩（Eli Cohen）本月受訪時表示，這次行動應該讓加薩市「像拉法一樣完全成為廢墟」。

聯合國安理會呼籲加薩即刻停火！　唯獨美國噤聲

聯合國安理會呼籲加薩即刻停火！　唯獨美國噤聲

聯合國安全理事會除了美國以外的所有會員國，於27日共同召開記者會，齊聲呼籲加薩地區即刻停火，並對當地日益嚴重的「人為性飢荒」表達深切憂慮。這場聯合發聲顯示，美國在加薩問題上的孤立立場日益鮮明。

SpaceX星艦成功升空　部署模擬衛星

SpaceX星艦成功升空　部署模擬衛星

聯合國譴責以軍轟炸醫院：必須伸張正義

聯合國譴責以軍轟炸醫院：必須伸張正義

川普震怒！以色列空襲醫院引國際社會譴責

川普震怒！以色列空襲醫院引國際社會譴責

敘利亞控：以色列侵佔南方國土

敘利亞控：以色列侵佔南方國土

