衛星影像曝光！加薩市近郊「已被炸成瓦礫堆」　建築帳棚都沒了

The words you're looking for @nytimes is 'War Crimes' and 'Hague'



A Gaza City Neighborhood Is Now a Wasteland, Satellite Images Show https://t.co/uGEsixrIWs — William Dalrymple (@DalrympleWill) August 28, 2025

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）宣布即將對加薩市（Gaza City）發動新一波攻勢，但最新衛星影像顯示，近郊的宰屯區（Zeitoun）已徹底淪為廢墟，原本林立的建築物變成瓦礫堆，就連臨時搭建的帳篷營地也消失無蹤。

《紐約時報》刊出行星實驗室（Planet Labs）分別於8月8日、8月25日拍攝的衛星圖像，可見宰屯區飽受烽火摧殘，短短3周內就被變成一片貧瘠的荒地，破壞程度堪比在戰爭中被夷為平地的南部拉法市（Rafah）及北部拜特哈嫩（Beit Hanoun）。

鄰近薩布拉區（Sabra）的33歲居民薩伊菲（Fadl al-Saifi）表示，以軍攻勢規模龐大，「看到朋友家園成為廢墟，令人非常心碎。」過去一周爆炸聲不斷，甚至持續一整天，震動已經成為日常背景噪音。

▲▼加薩北部拜特哈嫩（上）和南部拉法（下）也遭烽火重創。（圖／路透）



儘管以色列士兵尚未進入加薩市大部分地區，但軍事行動已經在宰屯持續數周，持續轟炸建築物並下令居民撤離。其他衛星影像也顯示，以軍坦克已進駐宰屯區。

以色列國防軍（IDF）表示，進攻加薩市的目標是剷除藏匿地下的哈瑪斯分子與其軍火，並且強調哈瑪斯戰士深入平民生活空間，其行動基於軍事必要性，且符合國際法。

然而，以色列安全內閣成員柯恩（Eli Cohen）本月受訪時表示，這次行動應該讓加薩市「像拉法一樣完全成為廢墟」。