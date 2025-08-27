聯合國譴責以軍轟炸醫院：必須伸張正義

▲ 納賽爾醫院遭以軍轟炸。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列國防軍（IDF）26日公布對加薩汗尤尼斯納瑟醫院（Nasser Hospital）空襲事件的初步調查，聲稱襲擊目標是「由哈瑪斯架設、用於觀察以軍行動的攝影機」。然而這起空襲造成至少20人死亡，包括5名記者與4名醫療人員，引發聯合國與多國譴責。聯合國人權辦公室發言人指出，「必須伸張正義」，要求調查與問責。

這場空襲發生在25日。根據目擊者說法，第一枚導彈擊中醫院建築側邊樓梯，當時路透社攝影記者正在操作直播設備；約10分鐘後，第二枚導彈落在相同位置，擊中趕赴現場的記者與救援人員。死者包含來自美聯社（AP）、路透社、半島電視台與《中東之眼》等國際媒體的5名記者，以及4名衛生人員。

聯合國人權辦公室發言人卡坦（Thameen al-Kheetan）對此表示震驚與不滿。他說，「這起事件令人震驚且不可接受，對於媒體工作者與醫療人員成為目標的情況，必須徹查，肇事者必須負起責任。」

卡坦同時批評以色列過往在加薩戰爭中針對平民傷亡的調查「沒有帶來任何結果」，強調，「我們尚未看到真正的追責行動。」

以軍聲明指出，部隊發現醫院周邊有哈瑪斯設置的攝影機，並執行任務將其摧毀。聲明稱，死者中有6人為「恐怖分子」，但並未提供證據支持此一說法。發言人強調，並未刻意以路透與美聯社記者為目標。

與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前宣稱的「悲劇性錯誤」說法不同，以軍報告語調更趨防禦，並未說明為何第二次空襲會緊接發生。聲明指出，將進一步調查包括使用彈藥類型、前線決策過程等問題。

值得注意的是，儘管國際法對醫療設施有明確保護，以色列自戰爭以來已多次攻擊加薩醫院，理由是哈瑪斯利用醫院作為藏身與作戰據點。

事發同日，以色列國內爆發全國性示威潮，民眾在特拉維夫與多個城市封鎖高速公路、燃燒輪胎，要求政府接受人質交換協議，立即停火結束戰爭。