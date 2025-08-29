王正坤醫師捐助上千萬　支持北醫清寒學子獲教育部銀質獎

▲王正坤醫師於台北醫學大學「2025捐資頒獎典禮」接受教育部銀質獎牌表彰，長期支持母校教育與弱勢學生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台北報導

台北醫學大學於8月28日舉辦「2025捐資頒獎典禮」，表彰各界善心人士對母校的支持與貢獻，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，因長期熱心公益、慷慨捐輸回饋母校，榮獲教育部頒發「銀質獎牌」，由北醫校長吳麥斯親自頒獎。

北醫董事長陳瑞杰與校長吳麥斯上台向所有捐資人致謝，表示台北醫學大學能躍升為台灣一流大學，正是因為有校友與社會賢達持續支持。校方承諾，每一分善款都將發揮最大效益，並積極推動AI與大數據應用，將臨床資料轉化為醫學知識，打造智慧化、數位化、跨域合作的醫學中心。

王正坤醫師自北醫畢業後始終懷抱感恩之心，從第一份薪水開始持續回饋母校，累積捐款已逾千萬元，涵蓋校史館、圖書館、研究室、醫院設施、學生宿舍及清寒獎助學金等。今年再捐款新台幣130萬元，用於校友服務、校園軟硬體建設及弱勢學生獎助學金，展現「遵守正道，積極行善」的人生信念。

此外，王正坤醫師也擔任台北醫學大學校友會理事長，協助校友凝聚向心力，強化北醫人的團結與影響力。他同時支持其他學校的教育建設，包括成功大學王正坤講堂及長榮大學清寒學子計畫，長期累積公益捐款逾千萬元，幫助無數學生安心就學、完成夢想。

王正坤醫師現為企管博士、皮膚科專科醫師，擔任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，並在多所大學授課超過20年。他始終以專業回饋社會，影響校友與學生，展現醫界菁英的責任與榜樣力量。