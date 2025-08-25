葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

▲受害女學生出席「葉丙成性平報告」避重就輕！臺大學生會批教育部卸責記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者郭運興／台北報導

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查3個月後，認定此案未違反性別平等教育法，葉隨即辭職。當事人Y女今(25日)現身表示，教育部態度令人心寒，過程中沒有給予任何協助，自己孤單面對輿論攻擊、調查、最後報告不僅社會不能接受，更讓她徹底崩潰。她痛批，鄭英耀部長「你的痛在我眼中不但廉價，而且虛假」、葉丙成次長「明眼人都知道是在關心還是關說，踐踏著我的傷口跟隱私，鞏固著形象跟權力，對不起從沒說出口，也不敢說出口」。

葉丙成今年4月21日在臉書發文提及台大校園性平事件，貼出該事件受害人的個資截圖，教育部5月21日宣布將葉丙成移交性平會調查，調查結果認定，葉丙成的行為並不適用《性平法》保密義務的規定，因此並未違反《性平法》。

對此，當事人Y女與民進黨立委范雲、新北市黃淑君議員、台大學生會今召開記者會回應，Y女表示，站出來不是因為自己願意，而是因為葉丙成次長性平案件調查過程中，教育部給她的只有一次又一次的傷害，自己想問鄭英耀部長，請問到底在痛什麼？教育部禮拜一要上班了嗎？現在該把相關事證移交哪個部會做行政調查？是否移送北檢司法調查？

Y女表示，自己想對教育部長說，性犯罪被害人的隱私是這個社會每個人不能去踩的倫理道德底線，誰跨過這條線，就沒資格再來談對教育的貢獻，部長對著20幾歲的年輕人說著50幾歲中年人多麼有貢獻，是暗示她未來30年一片空白嗎？葉丙成做得事不是更過分嗎？

Y女批評，鄭英耀部長「你的痛在我眼中不但廉價，而且虛假」。她也要對葉丙成次長說「明眼人都知道是在關心還是關說，踐踏著我的傷口跟隱私，鞏固著形象跟權力，純白的人設藏著性犯罪被害人的血淚，前後發表的兩次聲明，沒有一句是對著我道歉，對不起這三個字從沒說出口，也不敢說出口」。

Y女指出，回顧這個案件，葉丙成次長4月在社群平台公開談論案件，附圖中洩漏了她的名字，這件事讓她身心受到嚴重打擊，一再懇求刪文，葉丙成卻拖了1個月，直到被各界、民進黨立委質問譴責，葉丙成才心不甘情不願刪文，甚至反問委員「所以希望怎樣」，從來也沒有跟她道歉。

Y女提到，教育部的態度更令人心寒，對外承諾1個月內完成調查，卻在期限倒數前10天才聯繫她提出說明答覆，相較之下，卻給葉丙成1個月答覆，過程中教育部也沒有給予任何相對應協助，教育部就是一拖再拖、又拖，最後硬是拖到3個月期限到的最後一刻公布結果，最後結果更是葉丙成沒有違反性平法，不是性平法規範的保密對象，這份報告不僅社會不能接受，更讓她徹底崩潰。

Y女認為，這份報告對於事實調查選擇性忽略，對於加害人過度美化，對於法條規範避重就輕，卻對於性侵害被害人最基本隱私與尊嚴都毫無保護，性平法的保密義務明文寫著基於性侵害犯罪防治法制定，怎麼會在教育部調查後變成非常狹隘的解釋，只要不是調查小組委員就可以不用遵守規範，可以到處洩漏，如果連保密義務都這樣狹隘解釋，往後還有學生敢提起性平調查嗎？

Y女說，教育部長鄭英耀說是心裡的痛，但真正的痛，是被害人自己一個人要承受所有壓力，教育部從頭到尾就是把相關責任推給台大，台大就是一拖再拖，所以自己只能孤單的面對輿論、攻擊、調查、人身安全威脅，甚至自己走進北檢提告。

Y女強調，教育部新聞稿寫著若葉丙成有違反其它法律，可以事後再循管道，所以現在是循哪個法律、又是什麼管道？又要推卸給哪個機關，教育部什麼都沒告訴她，什麼都是最後一個才知道，連延長調查最後才被補行通知。

最後，Y女說，一路以來感謝關心案件的委員們、議員們、各位網友們，大家的關心跟支持讓她在黑暗的時刻，感受到一絲溫暖，能夠繼續向前。

▼「葉丙成性平報告」避重就輕！臺大學生會批教育部卸責記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）