地方 地方焦點

丹娜絲風災重創台南　宗教團體捐助200萬元挺災後復原

▲玉山寶光聖堂捐贈200萬元善款協助災後復原，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲玉山寶光聖堂捐贈200萬元善款協助災後復原，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲風災重創南台灣，台南市政府28日獲財團法人玉山寶光聖堂捐贈新台幣200萬元善款，協助災區加速復原重建，台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，感謝聖堂及信眾在第一時間伸出援手，展現人溺己溺的精神。

黃偉哲指出，目前市府累積善款雖已突破1億7000萬元，但實際支出遠高於金額，包含房屋受損、車輛毀損慰助，以及低收入戶、獨居老人、身心障礙戶房屋修繕補助，經費龐大。災後復原之路雖然漫長，市府會與災民攜手同行，並將各界的愛心善款妥善運用，發揮最大效益。

▲玉山寶光聖堂捐贈200萬元善款協助災後復原，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也特別提到，玉山寶光聖堂今年榮獲「宗教公益深耕獎」及「宗教公益獎」，長年深耕公益、文化、慈善領域，此次再度即時伸援，協助受災地區，堪稱社會的正向力量。

玉山寶光聖堂總務處長謝景佑則表示，聖堂秉持「道之宗旨」，長期投入濟貧、助學、敬老與救災工作，並倡導素食減碳、推廣環境永續。面對此次風災造成民宅淹水、農作受損的慘況，聖堂與地方鄉親心連心，這筆善款來自眾多信眾的慈念，期盼能化作災後重建的力量，為受災民眾帶來希望。

社會局長郭乃文強調，所有捐款將依「專款專用」原則用於台南災民生活重建，並定期公佈使用明細，確保公開透明。市府同時也會與公益團體合作，強化關懷追蹤機制，讓每戶弱勢災民都能獲得即時協助。

市府呼籲，社會各界持續發揮愛心，共同守護家園。民眾若願意捐款，可透過「台南市政府災害捐款專戶」（https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614），並註明「0706丹娜絲颱風災害捐款」。

放炮挑釁！養雞場老闆扁他　木棍插嘴奪命

發生在2024年2月間的台南養雞場命案，老闆林奕銘因與謝姓前員工有薪資糾紛，因連兩天聽到謝男在雞場外燃放鞭炮挑釁，憤而持木棍攻擊謝男重傷倒地，並將木棍插入口中旋轉造成致命傷，再將謝男拖拉至橋邊推落橋下身亡，一審林男被判13年，經上訴二審，台南高分院駁回上訴，維持13年徒刑。

「柯總召最近很辛苦」黃國昌也送暖　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流

台南麻豆國小奪冠！學生化身YouTuber拆解「神秘寶盒」

台南市再傳捷報！陳雪花、莊文模獲教育部終身學習楷模肯定

新光三越台南小北門店開箱！

