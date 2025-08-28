愛盲協會專題講座　醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

▲愛盲協會邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，分享全球醫美趨勢與副作用防範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華民國愛盲協會27日晚間於台北晶華酒店舉辦專題講座，邀請藝群醫學美容集團董事長、皮膚科專科醫師王正坤，以「Top 20種醫學美容治療項目與如何預防醫美副作用」為題，分享全球醫美最新趨勢與安全守則。

會中，愛盲協會理事長吳建良醫師並頒發感謝狀，肯定王正坤醫師對公益醫學推廣的付出。

王正坤醫師指出，根據2024年國際整形外科醫學會（ISAPS）全球調查，醫美療程需求持續攀升。非手術療程前10名以肉毒桿菌素注射居冠，緊接著是玻尿酸注射、雷射除毛、音波拉提、化學換膚等；手術療程前10名則以眼皮手術、抽脂、隆乳最受青睞。王正坤醫師指出，排名前20的療程反映現代人對「年輕化、自然化、自信化」的追求，但安全意識不可忽視。

王正坤醫師強調，愛盲協會長期關注「醫美注射導致失明」案例。王正坤醫師是2023年英國醫學美容教科書的作者，書名「A Guide to Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery美容醫學和整形手術指南」。王正坤醫師表示，注射在臉上凹陷皺紋的填充物包含玻尿酸、膠原蛋白、膠原蛋白增生劑玻尿酸鄉…等填充物，一旦誤入血管，將造成血管栓塞，嚴重時堵塞中央視網膜動脈（CRA），若90分鐘內未打通，將導致視網膜壞死與永久失明。他提醒醫師必須熟悉臉部血管分佈，注射過程保持與血管垂直或交叉，並在施打前完整告知風險、取得患者同意，才能降低意外。

王正坤醫師是企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團董事長，並長年於成功大學與長榮大學授課。他表示，醫美注射副作用往往來自不當操作，選擇正規診所與專業醫師才是避免風險的根本。