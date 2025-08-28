　
地方 地方焦點

愛盲協會專題講座　醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

▲愛盲協會邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師分享全球醫美趨勢與副作用防範。（記者林東良翻攝，下同）

▲愛盲協會邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，分享全球醫美趨勢與副作用防範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華民國愛盲協會27日晚間於台北晶華酒店舉辦專題講座，邀請藝群醫學美容集團董事長、皮膚科專科醫師王正坤，以「Top 20種醫學美容治療項目與如何預防醫美副作用」為題，分享全球醫美最新趨勢與安全守則。

▲愛盲協會邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師分享全球醫美趨勢與副作用防範。（記者林東良翻攝，下同）

會中，愛盲協會理事長吳建良醫師並頒發感謝狀，肯定王正坤醫師對公益醫學推廣的付出。

王正坤醫師指出，根據2024年國際整形外科醫學會（ISAPS）全球調查，醫美療程需求持續攀升。非手術療程前10名以肉毒桿菌素注射居冠，緊接著是玻尿酸注射、雷射除毛、音波拉提、化學換膚等；手術療程前10名則以眼皮手術、抽脂、隆乳最受青睞。王正坤醫師指出，排名前20的療程反映現代人對「年輕化、自然化、自信化」的追求，但安全意識不可忽視。

▲愛盲協會邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師分享全球醫美趨勢與副作用防範。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師強調，愛盲協會長期關注「醫美注射導致失明」案例。王正坤醫師是2023年英國醫學美容教科書的作者，書名「A Guide to Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery美容醫學和整形手術指南」。王正坤醫師表示，注射在臉上凹陷皺紋的填充物包含玻尿酸、膠原蛋白、膠原蛋白增生劑玻尿酸鄉…等填充物，一旦誤入血管，將造成血管栓塞，嚴重時堵塞中央視網膜動脈（CRA），若90分鐘內未打通，將導致視網膜壞死與永久失明。他提醒醫師必須熟悉臉部血管分佈，注射過程保持與血管垂直或交叉，並在施打前完整告知風險、取得患者同意，才能降低意外。

▲愛盲協會邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師分享全球醫美趨勢與副作用防範。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師是企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團董事長，並長年於成功大學與長榮大學授課。他表示，醫美注射副作用往往來自不當操作，選擇正規診所與專業醫師才是避免風險的根本。

南投縣銀髮人才服務據點將於9月12日（星期五）上午8點30分，在南投縣立婦幼館（南投市南崗二路85號）舉辦「開啟55+的薪生活講座」，邀請職涯輔導專家賴永洲擔任主講，透過專業指導帶領學員學習創意履歷撰寫、自傳技巧與面試表達能力，提升個人自我行銷與職場競爭力，歡迎55歲以上長者踴躍報名參加。

愛盲協會專題講座醫美王正坤玻尿酸

