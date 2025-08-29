癌症患者忌諱「鬼月動手術！」　醫示警1事才可怕

▲呂謹亨強調，科學研究明確顯示，鬼月本身不會增加手術風險。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

今年「鬼門開」的時間是8月23日晚間11時，許多人認為鬼月容易使不潔的邪祟入侵，因此忌諱在此時開刀。對此，泌尿科醫師呂謹亨就澄清，目前並沒有證據顯示農曆月份與手術成敗有直接關聯，「鬼月不可怕，延誤才可怕！」

呂謹亨在臉書粉專分享，上月有一名攝護腺癌的患者，需要進行達文西攝護腺根除手術，一般來說會建議至少等切片後6至8週，待發炎狀況改善再開刀，但對方有點忌諱在鬼月動刀，想趕在鬼門開前，因此一度直接取消手術。

呂謹亨說到，該患者也擔心腫瘤會更嚴重甚至擴散，於是臨時決定要接受手術，所幸醫院刀量比平常少，能夠臨時加進去，「今天早上去病房查房，患者恢復良好，他也很慶幸還好決定要開，安心了不少！」

針對「鬼月能不能開刀」的問題，呂謹亨指出，傳統上認為鬼月「諸事不宜」，包括搬家、結婚、開刀動手術等等，恐怕會增加意外或手術風險，但從醫學科學角度來看，目前並沒有證據顯示農曆月份與手術成敗有直接關聯。

呂謹亨提到，台灣大型醫學研究表明，心臟手術與癌症手術在鬼月與非鬼月的死亡率並無顯著差異；國際研究顯示，「月相、星座、星期五13號」這類迷信因素，均未影響手術過程中的出血量或急診手術頻率；雖然醫學證據顯示「鬼月不影響手術安全性」，但心理因素不可忽視，若病人或家屬因迷信而焦慮，可能導致延誤手術，甚至錯過最佳治療時機。

「鬼月不可怕，延誤才可怕！」呂謹亨也提醒，緊急手術不宜延誤，否則可能直接危及生命，而選擇性手術可依病情彈性安排，若病情允許，患者與醫師可共同討論時間，兼顧醫療需求與家族信仰，「鬼月本身不會增加手術風險，真正影響手術成敗的，是醫師的經驗、醫療資源、患者身體狀況，以及是否在最佳時機接受治療。」

