網傳七夕「最陰鬼日」專家打臉　曝5大禁忌：可求婚別嘿咻

▲七夕情人節固然浪漫，但很多禁忌都還是要留意，以免情侶甜蜜過節，之後卻感情生變。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

後天、8月29日就是七夕情人節，是許多情侶慶祝的日子，但民俗專家楊登嵙警告，有5大禁忌千萬別作，包括可以求婚但不能結婚，以及不能有親密行為等，以免感情生變；此外，有網路提到，七夕是極陰月+極陰日，對此，楊登嵙則笑著回應，農曆7月7日是「床母」和「七娘媽」生日，兩者都是孩子的守護神，不少家長會在這時間祭拜，上述說法並不正確。

楊登嵙提到，七夕情人節固然浪漫，但很多禁忌都還是要留意，以免情侶甜蜜過節，之後卻感情生變；禁忌包括不可結婚，秦朝古籍《日書》提到「七夕娶妻忌日」，且7月是鬼月，若七夕這天結婚娶妻，傳說中不出3年，感情就會生變，甚至離異。

▲有網路提到，七夕是極陰月+極陰日，對此，楊登嵙則笑著回應，農曆7月7日是「床母」和「七娘媽」生日，兩者都是孩子的守護神，不少家長會在這時間祭拜，此說法並不正確。（圖／資料照片）



第二、七夕不穿「破衣、破褲」，因為織女的工作是織布，如果在七夕這天穿破衣破褲，容易讓感情產生裂痕；第三，七夕不可行房，清朝以及宋朝都有記載，七夕和中元節都不建議跟情人共度浪漫夜晚。且以道教來說，農曆七月七日為「道德臘」，要祭祀祖先和眾神，這一天必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。

最後，楊登嵙也提醒，七夕這天，不可手指月亮、不宜穿大紅，因紅色也帶有血光的意思，建議民眾在農曆七月少穿紅色，尤其全身大紅色。

最後，不要到墳場，過往就有情侶為了不受人干擾，居然到墳場附近約會、親熱，容易招來好兄弟忌妒而卡到陰磁場，引起身體病痛，甚至導致分手。