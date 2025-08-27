突收「長庚1緊急求助」　美甲師急趕往！真相暖翻一票人：了不起

▲美甲師熱心衝林口，幫忙緊急卸甲。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

暖翻了！一名美甲師透露，突然接到「林口長庚緊急卸甲」的訊息，她立刻放下所有計畫趕赴支援，由於完全不知道會遇到什麼狀況，就像「開盲盒」一樣。她也暖心喊話，不管多晚多遠，只要有需要，一定會趕去幫忙。引發網友大讚「了不起的美甲師」、「這服務真的幫了很多人一個大忙」。

一名美甲師在Threads表示，上周五（22日）下午突然收到一封「林口長庚需要緊急卸甲」的求助訊息，二話不說就馬上答應前往幫忙，「第一件事就是安排時間，再來馬上確認所有材料是否備齊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

巧合的是，當晚過了12點正是男友生日，美甲師原本計畫要給對方一個驚喜慶祝，但面對這個緊急任務，暖心的美甲師毫不猶豫地決定延後生日慶祝計畫。

由於事前無法得知病患的美甲款式類型，整個過程就像開盲盒般充滿未知，讓原PO感嘆：「這根本是超困難版的『他店卸甲』，完全不曉得會遇到什麼狀況，就像開盲盒一樣，所以必須做好萬全的準備。」

對此，美甲師也分享10個必帶的工具，未來同行如果也遇到「緊急卸甲」的任務，可以參考這些清單，包括大包濕紙巾、磨板、酒精、指甲剪、分指器、一次性手套、口罩與護目鏡。

最後，美甲師也暖心喊話，「如果是白天我有客人，就會先請各位聯絡看看附近美甲師能否幫忙處理，真的沒有人，我做完客人不管多晚多遠，都會馬上出發過去！」

文章曝光後，網友也紛紛暖翻回應，「謝謝你的分享！我也想開這個服務，但一直很擔心會不會準備不夠周到」、「好人！之前遇到看診當下馬上約手術，45分鐘內要卸除美甲真的超緊繃」、「這篇好實用！雖然不希望遇到但還是值得收藏」、「我也要把緊急卸甲加到自介中，我們一直都希望在別人需要幫助時，我能夠即時幫忙」、「這服務真的幫了很多人一個大忙」、「了不起的美甲師」。

關於為什麼手術全身麻醉前，需要先卸除美甲？外科醫師陳榮堅指出，麻醉過程中需要觀測血氧濃度，如果病人手上有水晶（光療）指甲的話，就怕影響血氧計的準確度。

另一個原因是，美甲樣式也越來越多元，若有金屬物造型，開刀可能會用到一些電燒燒灼或雷射的東西，怕會有過電而造成手指灼傷等問題。

※本文獲_nie_nyc授權提供。