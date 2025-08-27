情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！



▲農曆七月是俗稱的「鬼月」，熱戀中的情侶，無論是迷信與否，都仍心存敬畏之心，以免觸犯到禁忌，招來不好的影響。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月是俗稱的「鬼月」，熱戀中的情侶，無論是迷信與否，都仍心存敬畏之心，以免觸犯到禁忌，招來不好的影響。

一、情侶不要在荒涼偏僻的角落親熱，因為好兄弟就在那裡。

二、情侶不要一起手牽手或太親密到墳場、靈骨塔、醫院等陰磁場較重的地方，因為很多好兄弟沒有結婚就過世了，太過恩愛，會讓好兄弟嫉妒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三、情侶及男性不要到姑娘廟拜拜，怕姑娘廟的姑娘喜歡上男生。

四、情侶不要在鬼月對另一半說「想死你了」、「我愛死你了」、「為了你，我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

五、去太老舊的電影院看電影，當心旁邊多了好兄弟。

六、避免在空曠的地方或荒郊野外大聲呼喊對方的名字，以免喚來好兄弟，跟你回家了。

七、「七夕」當天避免吃牛肉，與牛郎織女的傳說相關，因牛郎職業為牧牛，當天食用牛肉易衝撞其職志象徵，情侶間恐出現爭執。若誤食，可透過行善積德化解。

延伸閱讀

▸ 科技業偷情2／群創處長曾自爆愛人妻 劈腿連戰3女業務惹怒正宮

▸ 科技業偷情1／安碁總經理遭爆戀上辦公室人妻 處長夫驚覺遭綠怒告

▸ 原始連結