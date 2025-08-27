　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！

農曆七月是俗稱的「鬼月」，熱戀中的情侶，無論是迷信與否，都仍心存敬畏之心，以免觸犯到禁忌，招來不好的影響。（示意圖／pixabay）
▲農曆七月是俗稱的「鬼月」，熱戀中的情侶，無論是迷信與否，都仍心存敬畏之心，以免觸犯到禁忌，招來不好的影響。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月是俗稱的「鬼月」，熱戀中的情侶，無論是迷信與否，都仍心存敬畏之心，以免觸犯到禁忌，招來不好的影響。

一、情侶不要在荒涼偏僻的角落親熱，因為好兄弟就在那裡。

二、情侶不要一起手牽手或太親密到墳場、靈骨塔、醫院等陰磁場較重的地方，因為很多好兄弟沒有結婚就過世了，太過恩愛，會讓好兄弟嫉妒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三、情侶及男性不要到姑娘廟拜拜，怕姑娘廟的姑娘喜歡上男生。

四、情侶不要在鬼月對另一半說「想死你了」、「我愛死你了」、「為了你，我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

五、去太老舊的電影院看電影，當心旁邊多了好兄弟。

六、避免在空曠的地方或荒郊野外大聲呼喊對方的名字，以免喚來好兄弟，跟你回家了。

七、「七夕」當天避免吃牛肉，與牛郎織女的傳說相關，因牛郎職業為牧牛，當天食用牛肉易衝撞其職志象徵，情侶間恐出現爭執。若誤食，可透過行善積德化解。

延伸閱讀
科技業偷情2／群創處長曾自爆愛人妻　劈腿連戰3女業務惹怒正宮
科技業偷情1／安碁總經理遭爆戀上辦公室人妻　處長夫驚覺遭綠怒告
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

七夕將至！命理師：今年有點特別　情侶修補關係、單身求桃花方法曝

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

第三屆永齡銘馨盃《BEYOND YOUR STAR》曾馨瑩打造舞蹈盛典　獎金加碼×創意獎項×國際評審見證台灣舞蹈能量

「小孩喝奶粉=吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明！網炸鍋：硬拗

媽說普渡品「妳看著買」！女兒狂掃好市多笑：她沒意識到嚴重性

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！

突收「長庚1緊急求助」　美甲師急趕往！真相暖翻一票人：了不起

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

七夕將至！命理師：今年有點特別　情侶修補關係、單身求桃花方法曝

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

第三屆永齡銘馨盃《BEYOND YOUR STAR》曾馨瑩打造舞蹈盛典　獎金加碼×創意獎項×國際評審見證台灣舞蹈能量

「小孩喝奶粉=吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明！網炸鍋：硬拗

媽說普渡品「妳看著買」！女兒狂掃好市多笑：她沒意識到嚴重性

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！

突收「長庚1緊急求助」　美甲師急趕往！真相暖翻一票人：了不起

通緝犯拒盤查想尿遁遭壓制　警搜出喪屍煙彈+名片刀

七夕將至！命理師：今年有點特別　情侶修補關係、單身求桃花方法曝

快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔架變態OAT群組　今重判16年

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

生活熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

可能有雙颱！　最新預測曝

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

快訊／8縣市大雨特報　下到晚上

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

486先生曝理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

快訊／大雷雨炸台中彰化「防冰雹」　警戒範圍曝

更多熱門

相關新聞

鬼月不恐怖！專家傳授「積陰德」秘訣

鬼月不恐怖！專家傳授「積陰德」秘訣

農曆七月俗稱鬼月，很多人第一時間想到的往往是各種禁忌，其實這個月不只是「小心別犯忌」，更是補運的大好時機！命理專家湯鎮瑋老師近日在YouTube影片提醒，今年剛好遇上閏月，等於有兩次鬼月加倍補運機會，只要懂得在這個時節「積陰德」，不僅可以補財庫，還能開運！

公公買單全家出國費用！媳婦18年來被要求自己出

公公買單全家出國費用！媳婦18年來被要求自己出

知名飯店浴室天花板突「掉落石塊」！她抱孩險被砸中

知名飯店浴室天花板突「掉落石塊」！她抱孩險被砸中

網傳七夕「最陰鬼日」專家打臉　曝5大禁忌

網傳七夕「最陰鬼日」專家打臉　曝5大禁忌

依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

關鍵字：

周刊王七夕情侶鬼月

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面