生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「主治醫師上下班要打卡」引熱議　衛福部：沒這規定

▲▼醫師,診間,門診,診所,醫院,就醫,看診,醫師,患者。（示意圖／CFP）

▲網傳有醫院主治醫師要打卡，引發網路討論。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

北市醫師職業工會今（27）日表示，近期網上熱議有醫院要求主治醫師上下班需打卡，認為該項政策最可能與替醫師節稅、間接節省醫院人事成本有關，但若醫院應闡明立場、分析利害關係，始能令醫師願意配合。衛福部次長林靜儀回應，衛福部沒有規定醫師要打卡，但正與賦稅署溝通相關定義，希望醫師比照勞基法加班費免課所得稅。

針對主治醫師上下班打卡，網路熱議這是為了什麼目的？不打卡會有懲處嗎？遲到早退要扣薪嗎？工會指出，綜整現有的片段資訊，該項政策最可能與替醫師節稅、間接節省醫院人事成本有關。現行法律即規定，勞工每個月薪資裡的加班費部分，可以在一定的程度內免稅，該項規定並未將醫師摒除在外，但除了部份住院醫師以外，目前尚無所謂工時規範，亦即主治醫師基本上不可能界定出標準／延長工時之別。

工會建議，醫院應闡明要求主治醫師上下班打卡的動機；工時紀錄早已由勞動主管機關闡明並非僅限於以打卡方式呈現，任何形式諸如識別證刷門禁紀錄、工作文件上的時間戳記皆可作為佐證，亦即若醫院有心蒐集工時狀況，除了打卡的動作以外應有更簡單的方式。

至於未配合上下班時間紀錄者，工會認為不應逕行懲罰，且工時紀錄除可能作為免稅加班費申報用途外，不應外推至對於員工的考評與獎懲。

林靜儀今日於臉書回應，衛福部並未要求醫師打卡。不過她另提到，衛福部正持續與財政部協調，希望醫院的醫師在半夜被call 去醫院、或值班時間的出勤收入，能夠比照勞基法加班費免納所得稅，照顧持續在醫院提供急重難罕服務的醫師。

目前正在規劃的就是希望能夠與賦稅署溝通，定義出某些醫師出勤狀態可以視為加班，比照勞基法加班費免課所得稅。

林靜儀指出，醫師因業務特殊性，加班時間或非例行出勤時間的定義與計算，與一般勞工不同；尚須有一定的條件與計算，作為與財稅單位協調溝通的基礎。

工會也強調，工時紀錄並非洪水猛獸，若是有一機制能夠動態紀錄醫師的工作態樣，作為資源劃分與政策制定的參考也非壞事，但由過去經驗來看，沒有完整法規授權、配合懲罰一併推行且手續繁瑣的作業要求，通常只會帶來反效果，諸如事後補登記錄等，只會造成員工反感且無法實現其他預期效果。

台鐵9座秘境小站打卡抽獎　8/29加碼推名片式月台票

台鐵9座秘境小站打卡抽獎　8/29加碼推名片式月台票

台鐵8月起至10月31日舉辦「鐵道尋站趣．打卡抽好禮」活動，民眾搭火車走訪花東9座隱身於山海與田野之間的鐵路小站，打卡上傳與留言可抽獎，台鐵公司今(27日)宣布加碼，名片式月台票將於8月29日再度開賣。

快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整

快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整

石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整

石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整

七夕浪漫加持！搭台灣好行菱波官田線打卡KISS送甜點再抽二日遊

七夕浪漫加持！搭台灣好行菱波官田線打卡KISS送甜點再抽二日遊

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！

