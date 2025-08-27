鬼月不恐怖！專家傳授「積陰德」秘訣　補財庫又開運

▲農曆七月正值節氣由陽轉陰，被視為「補陰庫」的最佳時機。（示意圖／達志）

記者黃稜涵／綜合報導

農曆七月俗稱鬼月，很多人第一時間想到的往往是各種禁忌，其實這個月不只是「小心別犯忌」，更是補運的大好時機！命理專家湯鎮瑋近日在YouTube影片提醒，今年剛好遇上閏月，等於有兩次鬼月加倍補運機會，只要懂得在這個時節「積陰德」，不僅可以補財庫，還能開運！

湯鎮瑋指出，農曆七月正值節氣由陽轉陰，被視為「補陰庫」的最佳時機，2025年剛好遇到閏月，今年等於有兩次加強版補運機會，可別錯過。他解釋，「補陰庫」就像替自己存福報，能化解霉運，替下半年生活加分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯鎮瑋分享，若覺得近期運勢不佳、身體常有小毛病，可能和冤親債主有關，這時最好的方法就是透過祝福，讓彼此緣分和解。此外，他也提醒，不少人可能因為工作或其他因素，選擇拿掉小孩，這些所謂的「無緣子女」，需要透過「迴向」來祝福，讓他們走向更好的地方，避免因業力牽扯影響自己。

除了冤親債主與無緣子女，湯鎮瑋也點出祖先與地基主的重要性，祖先不僅影響家族運勢，也會牽動子孫的婚姻、健康與事業發展；至於「地基主」，則是守護家庭與土地的關鍵，每年至少要祭拜一次，才能保佑闔家平安。

另外，他也特別提醒大家別忘了寵物！「毛小孩有時比家人還親」，若寵物離世，可以透過迴向來祝福牠們，這份心意不僅能讓牠們更好，也能替自己累積陰德，讓財庫與人生更圓滿。

湯鎮瑋最後強調，農曆七月真正的重點不是害怕，而是透過積陰德、補陰庫、祝福與迴向，讓自己與家人都能收穫更安定與順遂的人生。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。