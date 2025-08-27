　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼月不恐怖！專家傳授「積陰德」秘訣　補財庫又開運

▲原PO對鄰居說，「現在是鬼月欸，妳都不會怕嗎？」（圖／達志／示意圖）

▲農曆七月正值節氣由陽轉陰，被視為「補陰庫」的最佳時機。（示意圖／達志）

記者黃稜涵／綜合報導

農曆七月俗稱鬼月，很多人第一時間想到的往往是各種禁忌，其實這個月不只是「小心別犯忌」，更是補運的大好時機！命理專家湯鎮瑋近日在YouTube影片提醒，今年剛好遇上閏月，等於有兩次鬼月加倍補運機會，只要懂得在這個時節「積陰德」，不僅可以補財庫，還能開運！

湯鎮瑋指出，農曆七月正值節氣由陽轉陰，被視為「補陰庫」的最佳時機，2025年剛好遇到閏月，今年等於有兩次加強版補運機會，可別錯過。他解釋，「補陰庫」就像替自己存福報，能化解霉運，替下半年生活加分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯鎮瑋分享，若覺得近期運勢不佳、身體常有小毛病，可能和冤親債主有關，這時最好的方法就是透過祝福，讓彼此緣分和解。此外，他也提醒，不少人可能因為工作或其他因素，選擇拿掉小孩，這些所謂的「無緣子女」，需要透過「迴向」來祝福，讓他們走向更好的地方，避免因業力牽扯影響自己。

除了冤親債主與無緣子女，湯鎮瑋也點出祖先與地基主的重要性，祖先不僅影響家族運勢，也會牽動子孫的婚姻、健康與事業發展；至於「地基主」，則是守護家庭與土地的關鍵，每年至少要祭拜一次，才能保佑闔家平安。

另外，他也特別提醒大家別忘了寵物！「毛小孩有時比家人還親」，若寵物離世，可以透過迴向來祝福牠們，這份心意不僅能讓牠們更好，也能替自己累積陰德，讓財庫與人生更圓滿。

湯鎮瑋最後強調，農曆七月真正的重點不是害怕，而是透過積陰德、補陰庫、祝福與迴向，讓自己與家人都能收穫更安定與順遂的人生。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝典林表態參選國民黨主席！
快訊／高雄大停水39hrs　15.8萬戶受影響
民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事
快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整
快訊／李洋正式接任運動部長　揭6大政策重點
30多歲男推包皮卡住　龜頭「腫成杏鮑菇」險壞死
李千娜簽下21歲正妹女兒　不下禁愛令「早婚也可以」
獨／女狂粉騷擾曹雅雯沒錢交保　限制住居旅館距髮廊僅300公尺
快訊／19歲男大生戲水失蹤　遺體尋獲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵9座秘境小站打卡抽獎　8/29加碼推名片式月台票

快訊／高雄人快儲水！10行政區9／10大停水39hrs　15.8萬戶受影響

鬼月不恐怖！專家傳授「積陰德」秘訣　補財庫又開運

公公買單全家出國費用！媳婦18年來被要求自己出：被婆婆、小嬸笑

北市教師節「2000元敬師金」擴大發放　6千名幼教師也能領

雙層巴士登觀光特刊封面「3天後停駛」　台中議員轟鬧笑話

莊人祥升任衛福部常務次長　羅一鈞接疾管署長呼聲高

台鐵「教師節連假車票」售出6.6萬張　花東長途自強號還有位

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

快訊／大雷雨炸台中彰化「防冰雹」　警戒範圍曝

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

台鐵9座秘境小站打卡抽獎　8/29加碼推名片式月台票

快訊／高雄人快儲水！10行政區9／10大停水39hrs　15.8萬戶受影響

鬼月不恐怖！專家傳授「積陰德」秘訣　補財庫又開運

公公買單全家出國費用！媳婦18年來被要求自己出：被婆婆、小嬸笑

北市教師節「2000元敬師金」擴大發放　6千名幼教師也能領

雙層巴士登觀光特刊封面「3天後停駛」　台中議員轟鬧笑話

莊人祥升任衛福部常務次長　羅一鈞接疾管署長呼聲高

台鐵「教師節連假車票」售出6.6萬張　花東長途自強號還有位

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

快訊／大雷雨炸台中彰化「防冰雹」　警戒範圍曝

大立光豪門閨蜜31億託孤　邱瓈寬反遭控侵占獲不起訴

台東最美星空音樂會最終章　綠島人權紀念公園浪漫壓軸登場

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

受刑人脫獄友褲子性侵未遂　強辯「對我拋媚眼」下場曝

大陸A股新「股王」！　寒武紀盤中價1464.98元一度擠下貴州茅台

冷氣調26度「有開等於沒開」？一票人搖頭：溫度再低會太冷

泡麵沒煮吃下肚「一口氣吞3包」　埃及13歲少年劇烈腹痛亡

台鐵9座秘境小站打卡抽獎　8/29加碼推名片式月台票

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

美網／球王辛納首輪直落3過關　喊話：身體狀態很好

【囂張不到三秒】賓士男抄球棒嗆人！馬上被騎士壓制氣勢

生活熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

可能有雙颱！　最新預測曝

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

快訊／8縣市大雨特報　下到晚上

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

486先生曝理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

快訊／大雷雨炸台中彰化「防冰雹」　警戒範圍曝

更多熱門

相關新聞

網傳七夕「最陰鬼日」專家打臉　曝5大禁忌

網傳七夕「最陰鬼日」專家打臉　曝5大禁忌

後天、8月29日就是七夕情人節，是許多情侶慶祝的日子，但民俗專家楊登嵙警告，有5大禁忌千萬別作，包括可以求婚但不能結婚，以及不能有親密行為等，以免感情生變；此外，有網路提到，七夕是極陰月+極陰日，對此，楊登嵙則笑著回應，農曆7月7日是「床母」和「七娘媽」生日，兩者都是孩子的守護神，不少家長會在這時間祭拜，上述說法並不正確。

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來

抖音正妹下海2年　突宣布引退

抖音正妹下海2年　突宣布引退

2025鬼月普渡禁忌！15大NG祭品清單「拜錯衰整年」

2025鬼月普渡禁忌！15大NG祭品清單「拜錯衰整年」

最會挑撥離間的三大星座！

最會挑撥離間的三大星座！

關鍵字：

星座鬼月命理運勢祝福

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面