櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話

圖文／鏡週刊

一名櫻花妹日前在東京迪士尼海洋拍攝並發布穿著暴露的照片與影片，在社群媒體上引發熱議。照片中，她上半身服裝鈕扣敞開，內衣外露，並配戴迪士尼角色頭飾，甚至搭配「迪士尼海洋」標籤發布，隨即引發「內衣迪士尼」一詞登上熱門趨勢。

這名女子的社群透露，今年3月從大學畢業後，曾短暫就職於大型房地產公司。因緣際會透過熟人接觸到寫真攝影的邀約，決定追隨一直以來對表現活動的興趣，毅然辭職轉向新方向。現在一邊從事房地產相關的兼職工作，一邊積極準備新的挑戰。疑似為了準備出寫真集炒話題。

根據日媒報導，事件引發大量批評聲浪，不少網友痛罵「這裡有許多小孩，這樣不合適」「公共場合應顧及場合氛圍」「如果被告了也活該」「不要用你髒亂的穿著污染小孩在迪士尼玩的眼睛」「已經通報了」。

對此，東京迪士尼海洋運營公司東方樂園表示，已掌握事件，但不對個別情況提供細節。針對園區服裝規範，公司重申：「若服裝可能干擾其他遊客，或違反公共秩序及善良風俗，將拒絕入園。」並指出，若在園區內遇到類似服裝，工作人員將會提醒，必要時可能請其離園。

東方樂園公司同時呼籲所有來園遊客理解並遵守園區服裝規範，以確保每位遊客都能愉快、安全地享受園區。

