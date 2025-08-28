　
國際

櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話

1名櫻花妹日前在東京迪士尼海洋拍攝並發布穿著暴露的照片與影片，在社群媒體上引發熱議。（翻攝自@uta_0609 X）

▲1名櫻花妹日前在東京迪士尼海洋拍攝並發布穿著暴露的照片與影片，在社群媒體上引發熱議。（翻攝自@uta_0609 X）

圖文／鏡週刊

一名櫻花妹日前在東京迪士尼海洋拍攝並發布穿著暴露的照片與影片，在社群媒體上引發熱議。照片中，她上半身服裝鈕扣敞開，內衣外露，並配戴迪士尼角色頭飾，甚至搭配「迪士尼海洋」標籤發布，隨即引發「內衣迪士尼」一詞登上熱門趨勢。

這名女子的社群透露，今年3月從大學畢業後，曾短暫就職於大型房地產公司。因緣際會透過熟人接觸到寫真攝影的邀約，決定追隨一直以來對表現活動的興趣，毅然辭職轉向新方向。現在一邊從事房地產相關的兼職工作，一邊積極準備新的挑戰。疑似為了準備出寫真集炒話題。

櫻花妹內衣外穿逛迪士尼炎上！網罵「別汙染小孩眼睛」　遊樂園公司說重話

▲1名櫻花妹日前在東京迪士尼海洋拍攝並發布穿著暴露的照片與影片，在社群媒體上引發熱議。（翻攝自@uta_0609 X）

根據日媒報導，事件引發大量批評聲浪，不少網友痛罵「這裡有許多小孩，這樣不合適」「公共場合應顧及場合氛圍」「如果被告了也活該」「不要用你髒亂的穿著污染小孩在迪士尼玩的眼睛」「已經通報了」。

櫻花妹內衣外穿逛迪士尼炎上！網罵「別汙染小孩眼睛」　遊樂園公司說重話

▲1名櫻花妹日前在東京迪士尼海洋拍攝並發布穿著暴露的照片與影片，在社群媒體上引發熱議。（翻攝自@uta_0609 X）

對此，東京迪士尼海洋運營公司東方樂園表示，已掌握事件，但不對個別情況提供細節。針對園區服裝規範，公司重申：「若服裝可能干擾其他遊客，或違反公共秩序及善良風俗，將拒絕入園。」並指出，若在園區內遇到類似服裝，工作人員將會提醒，必要時可能請其離園。

櫻花妹內衣外穿逛迪士尼炎上！網罵「別汙染小孩眼睛」　遊樂園公司說重話

▲1名櫻花妹日前在東京迪士尼海洋拍攝並發布穿著暴露的照片與影片，在社群媒體上引發熱議。（翻攝自@uta_0609 X）

東方樂園公司同時呼籲所有來園遊客理解並遵守園區服裝規範，以確保每位遊客都能愉快、安全地享受園區。

櫻花妹內衣外穿逛迪士尼炎上！網罵「別汙染小孩眼睛」　遊樂園公司說重話

▲1名櫻花妹日前在東京迪士尼海洋拍攝並發布穿著暴露的照片與影片，在社群媒體上引發熱議。（翻攝自@uta_0609 X）




相關新聞

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」：一級炸裂

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」：一級炸裂

母嬰品牌「媽媽餵」近日發表影片，提到市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，等於喝下2瓶全糖可樂，爭議言論遭到婦產科名醫蘇怡寧痛批胡說八道。然而「媽媽餵」不僅堅持自己的立場，還對轉發批評的網友發出聲明要求下架，否則「依法訴追」。對此網紅「巴毛律師」陳宇安直言，「這根本告不成」，並透露過去曾有客戶堅持要發這樣的聲明，「結果就一級炸裂」。

日敲定　福島核災除染土放中央官廳花圃

日敲定　福島核災除染土放中央官廳花圃

「1海鮮」傷腦又害心梗！醫警告：恐加速老化

「1海鮮」傷腦又害心梗！醫警告：恐加速老化

3寶爸暈船女網友　小頭衝動下場超慘

3寶爸暈船女網友　小頭衝動下場超慘

地震時在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑：什麼漫畫橋段

地震時在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑：什麼漫畫橋段

關鍵字：

迪士尼櫻花妹內衣日韓要聞鏡週刊

