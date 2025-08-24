　
電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」朝胸猛揮刀　搭新幹線潛逃

▲▼日本兵庫縣神戶市中央區20日晚間發生隨機殺人，35歲男性谷本將志遭逮。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本兵庫縣神戶市中央區20日晚間發生隨機殺人，35歲男性谷本將志遭逮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本兵庫縣神戶市發生一起駭人聽聞的隨機殺人案！現年35歲的男子谷本將志趁著暑假從東京返回家鄉神戶，豈料他卻於20日晚間跟蹤一名從保險公司下班的24歲女子片山惠長達30分鐘，並在女子住處所在的公寓6樓電梯，先是從後被以擒抱動作壓制，接著持刀猛刺胸部殺害，造成女方慘死，最後搭乘新幹線逃往東京。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，谷本將志為一名來自東京都新宿區高田馬場某運輸公司的上班族，20日晚間7時20分，他在神戶市中央區磯邊通的公寓大樓6樓電梯裡，先是以擒拿術「反綁雙臂」壓制年僅24歲的受害女性片山惠，再持刀狠刺女方胸部，電梯傳來女孩淒厲的哀嚎聲，儘管鄰居發現後將她緊急送醫，卻仍因出血過多死亡。

兵庫縣葺合警察署搜查本部今（24）日下午指出，谷本將志接受調查時向警方供稱「完全不認識受害女性」，坦承自己持刀刺進女方腹部約1到2次，不過否認自己懷有殺意，目前警方仍在偵辦詳細的犯案動機。

▲▼現年35歲的谷本將志隨機殺害女性，相當殘忍。（圖／翻攝自日媒）

▲現年35歲的谷本將志隨機殺害女性，相當殘忍。（圖／翻攝自日媒）

報導指出，受害女性片山惠在神戶當地某間知名保險公司上班，20日晚間6時30分離開公司後，先是經過中央郵局，接著前往附近的西元站搭乘電車，在阪神神戶三宮站下車後前往某超市購物，最後才搭乘電車在距離住處最近的貿易中心站下車，徒步返家。

然而，警方調閱附近監視器時卻發現，片山惠下班後在公司附近時，後方便一直有一名形跡可疑的男性跟蹤，直到片山惠搭乘電車且下車後，依然如背後靈般緊跟不捨，經過警方比對，確認該名男性的外貌特徵與被逮的谷本將志極為相似，而兩人的移動距離約為4公里。

谷本將志在犯案後，於20日晚間8時從JR新神戶站搭乘新幹線前往東京，疑似早在計畫犯案前就已經購入該張車票，並計畫在犯案後立刻使用新幹線車票逃亡。22日，警視廳在JR奧多摩站（東京都奧多摩町）發現谷本的身影，並於下午4時15分將之逮捕。

▲▼日本兵庫縣神戶市中央區20日晚間發生隨機殺人，35歲男性谷本將志遭逮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼35歲男性谷本將志遭逮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本兵庫縣神戶市中央區20日晚間發生隨機殺人，35歲男性谷本將志遭逮。（圖／達志影像／美聯社）

警方向《日本放送協會》透露，谷本疑似趁著公司放暑假（盂蘭盆節）時返回位於神戶的家鄉，且早在數天以前就已經訂好下榻的飯店，位於事發地點附近，甚至於事發當天的20日也有訂房。

根據日媒《朝日新聞》，自從片山惠無辜慘遭殺害後，家屬們陷入悲傷的情緒中。同公司的公關人員透露，片山惠從2023年起進入公司，並在某分店服務，其生前性格開朗、擅長溝通；不過，相較之下，兇嫌谷本將志的雇主對於員工涉嫌隨機殺人的消息則感到不敢置信。

該名55歲的社長透露，自己在東京都新宿區經營運輸公司，而谷本將志平常則負責開著貨車將酒送往東京都內的餐廳、居酒屋。社長表示，谷本將志透過某知名徵才網站申請面試，並從2023年5月起進入公司。對於谷本給人的第一印象，社長認為他工作態度認真、是相當成熟的青年。

至於社長詢問為何遠離家鄉神戶、選擇北上東京工作？谷本則回應，「是為了切斷與壞朋友之間的關係」，也因此公司社長才決定成為應援谷本的後盾，而谷本將志則是住在4張半榻榻米大小的員工宿舍。

對於員工趁著放暑假期間隨機殺害無辜女性，社長也感到相當自責，並表示其實從谷本開始放假返鄉後，谷本便不再回覆訊息，因此早已失去聯繫。

08/23 全台詐欺最新數據

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」朝胸猛揮刀　搭新幹線潛逃

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」朝胸猛揮刀　搭新幹線潛逃

